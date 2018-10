05, Septiembre, 2015 05, Septiembre, 2015 4:29 a.m. 4:29 a.m.

SNOWDEN CRITICA A RUSIA, PAÍS DONDE "NUNCA" TUVO LA INTENCIÓN DE IR

El ex consultor estadounidense Edward Snowden criticó este sábado las limitaciones a la libertad de expresión en Rusia, donde está refugiado desde hace dos años, y arremetió contra otros países por haberle denegado el asilo. El ex consultor informático, cuya detención pide Estados Unidos por haber revelado el alcance de los programas de espionaje electrónico de la National Security Agency (NSA), hizo sus comentarios por videoconferencia cuando se le entregaba en Mølde (Noruega) el premio Bjørnson a la libertad de expresión. Interrogado sobre la situación de los derechos humanos, y en particular el control de internet por parte de las autoridades rusas, Snowden se mostró pesimista. "Es decepcionante, indignante", declaró. "Esta resolución del gobierno ruso de controlar cada vez más internet y lo que la gente ve, e incluso algunas parte de la vida privada, para decidir cuál es la manera adecuada o no de expresar su amor el uno por el otro, no sólo está fundamentalmente mal, sino que además no es el rol de ningún gobierno", estimó. Snowden explicó además que no había elegido vivir en Rusia. "Nunca tuve la intención de ir a Rusia, nunca fue mi proyecto. Simplemente estaba de tránsito, en dirección de América Latina. Por desgracia, mi pasaporte fue congelado, anulado por Estados Unidos". El estadounidense abandonó en mayo de 2013 su puesto en la isla de Hawái para hacer sus revelaciones al diario británico The Guardian desde Hong Kong. Recordó que la idea de abandonar esta ciudad para dirigirse a Rusia vino del fundador de Wikileaks, Julian Assange. "Creo que su intención era buena. En primer lugar se centraba en mi seguridad en tanto que editor" y fuente de información, dijo. "Pero para mí, el problema es que yo no estaba interesado en mi propia seguridad y mi propia protección". "Nunca esperé estar en libertad hoy día. Me esperaba estar en la cárcel". AFP