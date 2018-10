05, Septiembre, 2015 05, Septiembre, 2015 6:44 a.m. 6:44 a.m.

BARACK OBAMA PIDIÓ QUE EL CONGRESO APRUEBE EL PRESUPUESTO

El presidente de EEUU, Barack Obama, llamó al Congreso a aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal, un texto que debe ser aprobado antes del 1 de octubre para evitar un cierre parcial de gobierno, como el de 2013 y con el que ya han amenazado algunos republicanos. "En un momento en el que la economía mundial se enfrenta a vientos en contra y la economía de EEUU es relativamente el punto brillante del mundo, cerrar nuestro gobierno sería tremendamente irresponsable", advirtió el mandatario en su discurso semanal de los sábados difundido por la Casa Blanca. "Sería un error que debilitaría el impulso por el que hemos trabajado tan duro. Simple y llanamente, un cierre de gobierno dañaría a los trabajadores estadounidenses", advirtió el presidente con la vista puesta en el Congreso, en manos de la oposición republicana, que reanuda su actividad este martes. Barack Obama pone a prueba su estado físico en Alaska La negociación sobre el presupuesto para el año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016) no estará exenta de dificultades, pues los miembros más conservadores del Partido Republicano han amenazado con paralizar al gobierno si no se eliminan los fondos para la organización de planificación familiar sin ánimo de lucro, Planned Parenthood. La polémica tiene su origen en cuatro videos grabados con cámara oculta y editados por un grupo antiabortista, en los que miembros de Planned Parenthood hablan sobre la venta a investigadores médicos del tejido de los fetos abortados en sus clínicas. Esos videos han indignado enormemente al Partido Republicano, tradicionalmente contrario al aborto, y han hecho que aspirantes a la Presidencia como Donald Trump y Ted Cruz respalden la idea de paralizar el gobierno si no sale adelante una campaña para suprimir los fondos federales que recibe Planned Parenthood. Congreso estadounidense "Como siempre, la fecha límite para que el Congreso apruebe el presupuesto es finales de septiembre. Como cada año. Esto no es nuevo. Y si no lo hacen, cerrarán el gobierno por segunda vez en dos años", recalcó Obama, evocando la primera paralización de su Administración por falta de fondos en 2013. Además, en su alocución, Obama advirtió a los republicanos de que vetará el presupuesto si incluyen recortes que amenacen a la clase media y trabajadora de EEUU. "Si el Congreso quiere respaldar a la clase trabajadora estadounidense y fortalecer a la clase media, puede aprobar un presupuesto que invierta en ella y no la dañe. Si aprueban un presupuesto con poca visión de futuro que dañe nuestra estructura militar o nuestra economía, lo vetaré", advirtió Obama. Además, aprovechando la festividad del "Labor Day" (Día del trabajo) que se celebra en EEUU el primer lunes de septiembre, Obama sacó a relucir el descenso en un 5,1 % del desempleo en el país durante el mes de agosto, datos que publicó el viernes el Departamento de Trabajo. "Nuestra economía no necesita otra ronda de amenazas y políticas suicidas. Nadie debe jugar con nuestra economía, ni con la clase media en la que yo crecí y usted creció. Pida al Congreso que apruebe un presupuesto que refleje los valores a los que rendimos homenaje en el Día del Trabajo", concluyó el mandatario. INFOBAE