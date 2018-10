05, Septiembre, 2015 05, Septiembre, 2015 7:30 a.m. 7:30 a.m.

GUATEMALA SE MOVILIZA CON MENSAJES ANTICORRUPCIÓN ANTES DE LAS ELECCIONES

La movilización se produce apenas tres días después de la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, acusado por la justicia de encabezar una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros. "Esto apenas empieza a restaurar el tejido social. Hemos logrado juntarnos con (indígenas) ixiles, xinkas, campesinos, mujeres, todos los sectores e ideologías con el objetivo de decir basta de corrupción y hoy logramos la renuncia (de Pérez). Hicimos la presión, nos falta la prisión para estas gentes", dijo a la agencia de noticias AFP Isabel Juárez, del colectivo Otra Guatemala Ya. Guatemala cierra la campaña electoral con su ex presidente preso por corrupción Iván Velásquez, el juez anticorrupción que acorraló a Otto Pérez Molina Este grupo convocó a sus seguidores a través de redes sociales a participar en la manifestación de este sábado, a la que denominaron "Sepelio Electoral", en el que irán vestidos de negro y cargando ataúdes de cartón. "Vamos de luto porque consideramos que las elecciones son un proceso muerto, sin reformas y con una cantidad de gente (candidatos) involucrada en actos de corrupción y clavos (problemas) en tribunales", agregó Juárez, de 45 años. Las elecciones del domingo se celebran después de una semana de conmoción en Guatemala, desde que el martes el Congreso levantó la inmunidad del entonces presidente Pérez, quien renunció al cargo un día después cuando el juez Miguel Ángel Gálvez dictó orden de captura en su contra. Entre jueves y viernes, Pérez escuchó en audiencia judicial horas de intervenciones telefónicas y pruebas documentales que, según la Fiscalía, lo incriminan como líder de la red de defraudación fiscal denominada "La Línea", junto a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. La revelación de la red de corrupción en abril pasado, por una investigación de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad (CICIG), desencadenó la ola de manifestaciones de guatemaltecos irritados con la malversación de recursos públicos. Rechaza cargos Según las investigaciones, la red habría recibido sobornos por 3,8 millones de dólares entre mayo de 2014 y abril de 2015, de los cuales Pérez habría recibido 800.000 dólares. El ahora ex presidente rechazó los cargos este viernes e invocó su historia como general del Ejército durante la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996) y como jefe de inteligencia militar para defender su honor. "El Ministerio Público (Fiscalía) dice que existe una red criminal denominada 'La Línea' a la cual yo pertenezco, y eso es lo primero que quiero aclarar: yo no pertenezco a esa red criminal", manifestó Pérez ante el juez que el jueves le dictó orden de prisión provisional. El ex mandatario, un ex general de 64 años, permanecerá detenido en el cuartel militar de Matamoros, en la capital, al menos hasta el martes, cuando el juez Gálvez decidirá si lo procesa por tres cargos de corrupción y ordena su prisión preventiva o declara su inocencia. El descubrimiento de la red de corrupción opacó el proceso electoral del domingo, en el que los guatemaltecos escogerán a su nuevo presidente, vicepresidente, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. De 14 candidatos postulados, tres aparecen con opciones de ir a una segunda vuelta, que se realizará el 25 de octubre si ninguno alcanza al menos 50 por ciento de los votos. El comediante Jimmy Morales encabeza las encuestas previas a las elecciones Las últimas encuestas dan como preferido de la gente al comediante Jimmy Morales, de 46 años, quien subió en las adhesiones del electorado al capitalizar el descontento con la corrupción. Sin experiencia política y postulado por el derechista Frente de Convergencia Nacional, Morales proclama una política de "puertas abiertas" en su eventual gobierno "para que el pueblo pueda recuperar la confianza en las instituciones". "Soy el único candidato que hoy por hoy no tiene señalamientos de vinculación con actos de corrupción ni adentro ni afuera del Estado. También tengo un liderazgo ganado a pulso porque los otros candidatos lo que han tenido son campañas millonarias para dar a conocer un rostro", explicó en una entrevista con la agencia de noticias AFP. Sus más serios contrincantes son el abogado derechista Manuel Baldizón, de 45 años, y la ex primera dama Sandra Torres, de 59. Ninguno de los tres proyecta más de 25 por ciento de apoyo en las encuestas, lo que anticipa una segunda ronda electoral en octubre. INFOBAE