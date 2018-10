05, Septiembre, 2015 05, Septiembre, 2015 7:54 a.m. 7:54 a.m.

EEUU: DONALD TRUMP AUMENTÓ SU POPULARIDAD EN RELACIÓN A LOS OTROS ASPIRANTES REPUBLICANOS

En un sondeo publicado por la encuestadora Gallup, el precandidato por el Partido Republicano, Donald Trump, duplicó el porcentaje del electorado superando el 30 por ciento de imagen positiva. El estudio muestra que también la imagen del senador texano Ted Cruz ha mejorado, mientras que la de la ex consejera delegada de Hewlett-Packard, Carly Fiorina, y la del médico afroamericano Ben Carson, que es el más valorado, avanzaron considerablemente. En el otro extremo de la balanza dentro de los aspirantes republicanos, según la encuesta, se ha deteriorado la imagen tanto de los gobernadores de Ohio, John Kasich, y de Wisconsin, Scott Walker, como del ex gobernador de Florida, Jeb Bush. Trump ganó 16 puntos porcentuales en las últimas dos semanas al conseguir un 32 por ciento en esta encuesta, realizada entre el 19 de agosto y el 1 de septiembre, frente al 16 por ciento que tenía en el sondeo anterior. En ese mismo lapso, Cruz pasó del 34 al 41 por ciento, Fiorina del 32 al 37, Carson del 48 al 51 y el senador por Florida Marco Rubio del 41 al 42. Al contrario Kasich bajó del 27 al 15, Walker del 37 al 31 y Bush del 25 al 19. En una encuesta paralela, la favorita entre los candidatos presidenciales demócratas, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, bajó a uno de sus peores niveles de opinión entre los votantes estadounidenses en esta campaña. El sondeo indica que un 41 por ciento de los votantes tiene una opinión favorable de la ex primera dama, frente a un 51 que opina lo contrario. La encuestadora asegura que sólo en 1992 la candidata tenía peores datos de imagen entre los votantes, con un 40 por ciento favorable, algo que atribuye a que entonces "el público tenía poca familiaridad con ella". En cambio, ahora, según Gallup, el deterioro de la imagen de la precandidata se debe a la controversia suscitada por haber usado un servidor privado para los correos electrónicos que envió mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado. Clinton ha intentado cerrar esta polémica y esta misma semana el Departamento de Estado hizo públicas otras 7.000 páginas de esos correos electrónicos, entre los que había 125 con información confidencial, aunque la candidata siempre había defendido que esa práctica nunca puso en peligro la seguridad nacional. Cabe destacar que las encuestas de Gallup tienen un margen de error del 4 por ciento, la referida a los republicanos, y del 6, sobre Clinton. INFOBAE