07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 6:04 a.m. 6:04 a.m.

PAPA FRANCISCO SE REUNIRÁ CON FIDEL CASTRO EN CUBA

None

El diario Vatican Insider confirmó este lunes que las autoridades del Vaticano y las cubanas han acordado que habrá un coloquio entre Fidel Castro y el papa Francisco en el marco de la gira del Sumo Pontífice por Cuba y los Estados Unidos este mes. El encuentro dependerá en parte de la salud del líder comunista, que cumplió 89 años el 13 de agosto. Castro ya se ha reunido anteriormente con dos papas: Juan Pablo II y Benedicto XVI. En ambas ocasiones fue durante los viajes pastorales que ellos realizaron a Cuba. La reunión probablemente no forme parte de la agenda oficial, a diferencia de lo que ocurra con la visita de cortesía al presidente Raúl Castro, programada para el 20 de septiembre, al día de siguiente de la llegada del Sumo Pontífice. Con el actual mandatario se encontrarán en el Palacio de la Revolución. Francisco visitará la isla entre el 19 y el 22 de septiembre. En la gira, recorrerá La Habana y las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba, en el oriente de la isla. El primer saludo entre Fidel Castro y un Papa ocurrió en 19 de noviembre de 1996, cuando el entonces presidente cubano fue recibido por Juan Pablo II en el Vaticano. Aquel encuentro tuvo una duración de 35 minutos. Dos años después, Karol Wojtyla visitó la isla, en la que volvió a encontrarse con el mandatario, pero también con el escritor Gabriel García Márquez y con varios dirigentes del Partido Comunista. En 2012, fue el entonces papa Benedicto XVI quien mantuvo un encuentro con Fidel Castro, quien ya no era el primer mandatario cubano. "Desde que en 1990 Fidel Castro propone 'una alianza estratégica entre cristianos y marxistas', no ha cesado en sus intentos por encontrar y demostrar convergencias o puntos de conexión entre el catolicismo y los postulados de la revolución", escribió Jorge Mario Bergoglio en 1998, varios años antes de ser ungido nuevo Papa. Fidel Castro recibe al Papa Juan Plablo II el 21 de enero de 1998 En "Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro", el entonces arzobispo de Buenos Aires recogió todos los discursos de ambos durante la visita apostólica. "Pareciera que el discurso oficial de Fidel Castro revela una inclinación a mostrar posiciones de coincidencia entre los mensajes de Juan Pablo II y las preocupaciones sociales del régimen. Según Fidel, las profundas diferencias que existen entre él y el Papa en el terreno filosófico y religioso no excluyen una convergencia, teórica y práctica, en el terreno moral y social", agregó el hoy papa Francisco. INFOBAE