07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 8:52 a.m. 8:52 a.m.

EL APPLE WATCH, ¿QUEMA?

None

Annie Hoang, de 48 años, recibió su reloj de la compañía de la manzana como regalo de su marido por su 16° aniversario de casamiento. Sin embargo, tres meses después tuvo que dirigirse a la tienda oficial en Coquitlam, en la Columbia Británica en Canadá, después de descubrir las quemaduras que tenía en su muñeca. La víctima, madre de dos hijos, cuenta que realizó un largo viaje en auto cuando el dispositivo, que cuesta alrededor de 500 dólares, se recalentó y lastimó su piel después de la exposición al sol. A pesar de la denuncia que tomó repercusión en el periódico Daily Mail, la señora Hoang no parece ser la única que ha sufrido este tipo de lesiones por el dispositivo. Muchas personas han utilizado Twitter para expresar su enojo y publicar las fotos de sus quemaduras. Un usuario de Twitter denunció por las redes sociales "Tuve el reloj durante tres meses hasta que un día, cuando estábamos en un viaje por carretera, me lo quité porque lo había estado usando durante alrededor de siete horas", relató Hoang a MailOnline. "Una vez que me lo saqué fue doloroso y vi las quemaduras. El reloj era caliente e incómodo", aseguró. Al dirigirse a la tienda para quejarse, cuenta que el personal ignoró sus quejas. Ya en su tercera visita habló con un gerente que finalmente accedió a darle un reembolso. Luego, se le informó que el dispositivo podría ser enviado a un laboratorio para su análisis y que iban a enviarle los resultados. Dos días más tarde, Hoang cuenta que recibió un correo electrónico de un empleado de Apple que le informó que había estado usando el reloj con mucha fuerza cuando se quemó. "Dijeron que lo llevaba mal, demasiado fuerte, o que tal vez tuve una irritación de la piel", añadió. "Yo lo había tenido durante tres meses, si me lo puse con tanta fuerza, entonces habría sucedido con anterioridad. Creo que fue porque era la primera vez que había estado expuesta al sol", denunció. A principios de este año usuarios de Twitter se quejaron por quemaduras similares después de la compra de algunos de los primeros relojes. INFOBAE