07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 11:30 a.m. 11:30 a.m.

HABLÓ EL ASESINO DEL LEÓN CECIL: "NO SABÍA QUE ERA TAN FAMOSO"

En lo que asegura que son sus primeras declaraciones tras conocerse su identidad en el caso, divulgadas por el diario StarTribune de Minneapolis, el dentista Walter Palmer dijoe que quiere volver a su vida profesional y personal tras semanas apartado de la vida pública. Palmer, de 55 años, no ha enfrentado cargo alguno. En su defensa, ha reiterado que la caza era legal y que él y los otros cazadores de la partida no tenían ni idea de que el león, de 13 años y conocido por su larga negra melena, era tan querido. Sin embargo, se negó a confirmar si cumplirá con cualquier petición, ya sea informal o por medio de los procedimientos de extradición, para volver a Zimbabwe para responder a las acusaciones legales. El león Cecil cruza entre los turistas en al reserva Hwange National de Zimbabwe. Palmer dijo al Star Tribune que ahora su mayor preocupación ha sido volver a su profesión y a sus pacientes. "Tengo un gran número de trabajadores, y estoy un poco con el corazón roto por la interrupción en sus vidas" debido a la resonancia mundial que ha tenido la muerte del león Cecil, causada con un arco y flecha. El dentista admitió que desde el incidente ha debido apartarse de la vida pública, aunque negó que se encuentre "en la clandestinidad", "Comparto la vida con mi familia y mis amigos", dijo. Amenazas Palmer ha aclarado que su vida no ha sido fácil desde la muerte del león Cecil. Su familia, según sus declaraciones, ha sufrido amenazas, "pese a no tener nada que ver con los hechos". La muerte de Cecil desató una polémica internacional sobre los límites de la lucrativa caza deportiva, que atrae a personas de todo el mundo para convertir a animales salvajes en sus trofeos. En el marco de una ofensiva contra la caza ilegal, las autoridades zimbabWenses llegaron a prohibir la captura de leones, leopardos y elefantes en las zonas de safari que rodean el parque Hwange. En los días posteriores a la muerte del león Cecil, un ex animador de Disney le realizó un emotivo tirbuto. Gentileza Univision Sin culpa Flanqueado por su abogado, Joe Frieberg, Palmer declaró al diario estadounidense que "todo se hizo correctamente. Esta fue una caza legal de un león en Zimbabwe". Palmer se limitó a decir que él hirió al león y que con otra flecha murió en mucho menos tiempo que las 40 horas citadas en informes de prensa anteriores. El juicio contra el responsable de organizar el safari, Theo Bronkhorst, está aplazado al 28 de septiembre, según el grupo conservacionista Bhejane Trust. La defensa solicitó posponer el juicio para que un prestigioso abogado de Harare le asesore en el caso. El dentista Walter Palmer dijo que ya está listo para retomar las actividades en la clínica de su propiedad. No ha enfrentado cargos por la muerte del león Cecil. Bronkhorst está acusado de "no impedir una caza ilegal", después de que su compañía de safaris organizara la cacería con arco y flechas en la que participó Palmer, en las inmediaciones del parque nacional de Hwange National. Al parecer, Bronkhorst utilizó un cebo para atraer a Cecil fuera del parque, de modo que técnicamente fuera legal cazarlo. INFOBAE