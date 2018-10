07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 1:12 p.m. 1:12 p.m.

EL IPHONE 6S NO SERÁ EL ANUNCIO MÁS IMPORTANTE DE APPLE EL MIÉRCOLES

Se espera que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dé a conocer una nueva línea de iPhone el miércoles, y está prácticamente garantizado que será un éxito. Pero ese podría no ser su anuncio más importante. Las noticias mucho más importantes para el negocio de Apple esta semana podrían ser el iPad gigante del que tanto se ha hablado. Las ventas del iPad han bajado durante seis trimestres consecutivos (y en siete de los últimos nueve trimestres). La tendencia general a la baja para el iPad —y las tabletas en general— se ha producido en gran parte porque los tamaños de pantalla de los teléfonos inteligentes continúan aumentando. Públicamente, al menos, Apple no parece demasiado preocupado por el iPad. Cook ha señalado que el número de personas que dicen que quieren comprar un iPad y todavía no han comprado uno es alto. Y el iPhone 6 Plus se está vendiendo bien. Así que mientras que el iPad se está viniendo abajo, eso se debe al menos parcialmente al propio aparato de Apple. Sin embargo, eso también hace que Apple dependa aún más de su teléfono inteligente. El iPhone ahora representa casi dos tercios de las ventas de Apple, en un aumento frente a hace un poco más de un año. Es ahí donde entra el "iPad Pro" (o iPad Air Plus, o como sea que vayan a llamarlo). Un dispositivo que se coloca entre el iPad y una Mac podría ser un aparato convincente que el iPhone no podría canibalizar... y podría ser particularmente interesante para un segmento de clientes en el que Apple se ha estado enfocando últimamente. Apple ha luchado por introducir sus computadoras en la fuerza laboral. Solo el 29% de las empresas tienen al menos una Mac en sus oficinas, de acuerdo con Spiceworks, una red en línea de millones de profesionales de TI. Los iPads y particularmente los iPhones tienen una presencia mucho mayor en el mundo corporativo, pero no han sido desplegados por completo como ha sido el caso con las computadoras portátiles y de escritorio que ejecutan Windows. En un esfuerzo por impulsar su presencia empresarial, Apple ha formado alianzas recientes con IBM y Cisco, con la esperanza de aprovecharse de sus fuertes relaciones con los departamentos de TI corporativos. Apple también ha añadido algunas capacidades de productividad muy necesarias a su nuevo software iOS 9, entre ellas el control del cursor y la capacidad de ejecutar dos aplicaciones lado a lado. El rumor gira en torno a un iPad grande que tendrá una pantalla de 13 pulgadas. Si se utiliza con un stylus, un dispositivo de este tipo podría ser una poderosa herramienta para los profesionales de los negocios. Competiría directamente con la Surface de Microsoft, la cual ha tenido una repentina popularidad y ofrece a los clientes una computadora personal Windows 10 en una tableta, junto con una cubierta que funciona como teclado y una pluma digital. Para las personas que no necesitan la potencia de una computadora personal, pero aún así quieren una pantalla grande para trabajar, el iPad Pro podría ser una mejor opción. Se espera que Apple revele otras noticias sobre sus productos el miércoles, entre ellos cambios a sus líneas de Mac y Apple TV. Y la reciente actualización del sistema operativo del Apple Watch podría ayudar a impulsar las ventas para las fiestas. Pero el iPad —el segundo producto mejor vendido de Apple— podría tener la oportunidad de transformarse. El iPad Pro podría ayudar. cnn en español