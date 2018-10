08, Septiembre, 2015 08, Septiembre, 2015 6:18 a.m. 6:18 a.m.

LA INSÓLITA PROPUESTA DE RICHARD NIXON A DONALD TRUMP

La ofensiva actual del precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, contra chinos, mexicanos e inmigrantes en general tiene un punto de partida. Su incendiario estilo de campaña parece inspirarse en el estilo "divide y reinarás" característico de Richard Nixon, escribe The New York Times. Corría el año 1987 cuando el ex presidente de Estados Unidos le escribió una carta de admiración al magnate, según revela "Never enough" ("Nunca es suficiente"), una nueva biografía sobre el multimillonario escrita por Michael D'Antonio. La ex primera dama, Pat Nixon, había visto a Trump en "Donahue", un talk show diurno conducido por el presentador Phil Donahue, en el que comentaba qué lo afligía del país. También proponía soluciones. "Estimado Donald", comenzó Nixon en la correspondencia inédita. "Yo no vi el programa, pero la señora Nixon me dijo que eras genial". "Como se puede imaginar –continuó- ella es una experta en política y predice que cuando usted decida postularse a la presidencia, ¡usted será el ganador!". La carta está firmada como "RMN": Richard Milhous Nixon. INFOBAE