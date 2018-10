08, Septiembre, 2015 08, Septiembre, 2015 6:29 a.m. 6:29 a.m.

CHRISTOPHER CATRAMBONE, EL MILLONARIO QUE DEJÓ TODO Y SE MUDÓ AL MEDITERRÁNEO PARA AYUDAR A LOS REFUGIADOS

Christopher Catrambone es un empresario de 33 años que ha decidido gastar su fortuna de una forma peculiar. En 2013 invirtió más de cinco millones de dólares y lanzó su propia estación de rescate en pleno Mediterráneo: Migrant Offshore Aid Station (MOAS). Desde allí, junto con su esposa y su hija, han salvado las vidas de más de 10.000 refugiados, que, de otra manera, hubieran muerto en el mar intentando llegar a Europa. Crisis migratoria: qué hacen los países de América Latina por los refugiados sirios Cómo es el drone que matí a dos yihadistas británicos del Estado Islámico "Emprendedor, humanitario y aventurero". Así se define Catrambone en su cuenta personal de Twitter, en la que comparte noticias sobre refugiados y los rescates a bordo del MOAS. La historia de Christopher es, efectivamente, la de una vida de aventuras. En 2005, después de perder su casa a causa del huracán Katrina, viajó a Europa y fundó la empresa Tangiers International, que ofrece seguros para aerolíneas y periodistas en zonas de guerra. El negocio resultó exitoso y Catrambone se volvió millonario. En 2013, su vida cambió para siempre cuando navegaba con su familia en un lujoso yate cerca de la isla italiana de Lampedusa. Su mujer, Regina, divisó una chaqueta que flotaba en el agua y preguntó al capitán del yate qué era eso. "La chaqueta de un inmigrante que no logró alcanzar la costa", le respondió. El contraste entre las lujosas vacaciones de las que disfrutaban los Catrambone y la realidad de los inmigrantes que huían desesperados de las guerras, el hambre y la persecución, en la que ya es la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, cambió la mentalidad de la familia para siempre. "Decidimos que no podíamos ser indiferentes a esta situación. Todos estaban muriendo en el mar", recuerda la mujer. MOAS es un barco equipado con drones que permiten detectar un buque en peligro y facilitar las coordenadas de manera más rápida. En su intento por salvar a los refugiados de naufragios, MOAS colabora activamente con la Guardia Costera de Italia. "Qué patético es cuando una familia motivada es capaz de cambiar algo y todas estas entidades (organismos gubernamentales) no", dice Christopher responsabilizando a la Unión Europea y a los diferentes organismos internacionales de la crisis actual. "Debemos ser humanos, debemos compartir la humanidad con nuestros hermanos y hermanas, y no quedarnos en nuestro hermoso mundo imaginario", añadió su esposa. Infobae