09, Septiembre, 2015 09, Septiembre, 2015 7:32 a.m. 7:32 a.m.

PARAGUAY ANALIZA DENUNCIAR A LA ARGENTINA POR YACYRETÁ

None

"Es momento de exigir y protestar enérgicamente, sin titubeos", expresó el ingeniero Hugo Lesme, integrante de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep). De acuerdo a las declaraciones recogidas por el periódico paraguayo ABC Color, el especialista afirmó que "Argentina sigue y seguirá comercializando energía paraguaya de Yacyretá, violando el tratado y usurpando beneficios que corresponden al Paraguay porque nuestras autoridades y representantes en la binacional solo atinan a preguntar y solicitar informes sobre lo que hicieron, dejando de lado el reclamo de nuestros derechos". Lesme agregó que el tratado contempla que cualquier diferencia se debe resolver primero entre las partes, pero que "eso es difícil, porque ellos (los argentinos) consideran válida la Nota Reversal de 1992". Y es por eso que dice que, en este caso, corresponde ya una denuncia a nivel internacional. "Acá no importa si no venden (a Brasil); es que según el tratado no pueden ni regalar nuestra energía. Yo no creo en la buena fe de los argentinos y tampoco en la de nuestros negociadores. Creo que si no se resuelve antes se debería contratar a los mejores juristas que puedan hacernos ganar en los estrados internacionales, como lo hicieron los uruguayos en el conflicto por la papelera", señaló el experto al mismo diario. Por su parte, la cancillería paraguaya reiteró que el gobierno de ese país espera que la Argentina responda el pedido de informe oficial que le solicitaron sobre la transferencia de energía al Brasil que realizaron la semana pasada y que repitieron en la víspera. El canciller nacional Eladio Loizaga dijo el lunes que ambos países tienen firmado un acuerdo de intercambio para apoyarse mutuamente en momentos difíciles. "Esto no quiere decir que yo esté justificando una situación, pero tenemos que tener una información exacta de cuál es el objetivo de este traspaso de energía que se ha hecho", concluyó el ministro. INFOBAE