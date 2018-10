09, Septiembre, 2015 09, Septiembre, 2015 10:02 a.m. 10:02 a.m.

EN 2 MINUTOS SE AGOTARON LAS 10.000 ENTRADAS PARA VER AL PAPA FRANCISCO EN FILADELFIA

Este martes el sitio web de la archidiócesis de Filadelfia puso a disposición 10.000 entradas gratuitas, con un límite de 4 por solicitante y disponibles por orden de petición, para poder presenciar la palabra del papa Francisco cuando visite por primera vez los Estados Unidos. En tan sólo un par de minutos, el portal de Internet registró 394.000 visitas únicas de usuarios y los boletos se agotaron rápidamente para participar del VIII Encuentro Mundial de las Familias. Francisco simplifica y hace gratuito el trámite de nulidad de los matrimonios católicos El pontífice llegará a Washington procedente de Cuba, país que visitará del 19 al 22 de septiembre, y el día 23 se reunirá con el presidente estadounidense, Barack Obama, en la Casa Blanca, además de verse con obispos locales y oficiar la misa de canonización de Junípero Serra. El día 24, después de dar un discurso en el Congreso, visitará el centro caritativo de la parroquia de San Patricio y recibirá a algunas personas sin hogar de la capital. A continuación, viajará a Nueva York, donde el día 25 dará un discurso en la sede de Naciones Unidas, y después se desplazará a Filadelfia, donde participará en la clausura del VIII Encuentro Mundial de las Familias. Medios locales denunciaron que poco después de la publicación en el portal oficial para obtener las entradas, algunas estaban a la venta en páginas de Internet por precios que en algunos casos superaban los 100 dólares. La archidiócesis indicó a medios de Filadelfia que no sancionará la reventa de boletos y que no puede detenerla, aunque lamentó que haya gente que no los haya pedido para asistir a "un evento histórico" como es la primera visita de Francisco a los Estados Unidos. INFOBAE