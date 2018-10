10, Septiembre, 2015 10, Septiembre, 2015 3:46 a.m. 3:46 a.m.

FRÍO POLAR AMENAZA A URUGUAY

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia por el ingreso de "una masa de aire muy frío de origen polar" que provocará un marcado descenso de las temperaturas en el país sudamericano a partir de este jueves. Para esa jornada se prevén mínimas que oscilarán entre los 4° C y los 7° C y máximas de entre 14° C y 16° C. Para el viernes, las mínimas bajarán aún más y estarán en el entorno de los 2° C y 5° C, mientras que se prevén máximas de entre 10° C y 14° C, de acuerdo al pronóstico oficial. Para esos días, el reporte agrega que se pueden alcanzar sensaciones térmicas inferiores a las mínimas previstas por el efecto del viento. Para la madrugada del sábado no se descarta la ocurrencia de heladas en gran parte del territorio (zonas centro y norte principalmente), con mínimas que oscilarán entre los 0° C y los 2° C. Se espera que las temperaturas comiencen a ascender a partir de la tarde del sábado. EFE