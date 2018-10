11, Septiembre, 2015 11, Septiembre, 2015 6:19 a.m. 6:19 a.m.

1.4 MILLONES DE PERSONAS EN MARCHA POR LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Cataluña empieza este viernes la campaña electoral más importante de su historia contemporánea con una gran manifestación en Barcelona del movimiento independentista en busca de una amplia mayoría parlamentaria para lanzar un proceso de secesión del resto de España. "11 de septiembre de 2015: pongamos la primera piedra de un país nuevo", rezaba un anuncio promocional de esta manifestación organizada por el día grande de Cataluña, la Diada, esta vez completamente politizada. Si cumplen sus expectativas, movilizarán por cuarto año consecutivo a centenares de miles de personas en una avenida de la capital catalana en favor de la independencia de esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes. Cataluña convoca a elecciones con el objetivo de la independencia Su oportunidad puede darse en los comicios regionales del 27 de septiembre, que el presidente catalán, el independentista Artur Mas, y sus aliados presentan como un plebiscito sobre la secesión, a escasos tres meses de las elecciones generales españolas. "Hubiéramos preferido un referéndum como en Quebec y en Escocia, pero el único camino que nos quedaba era organizar estas elecciones", dijo este viernes Mas en una rueda de prensa. El gobierno conservador español de Mariano Rajoy rechazó repetidamente ese referéndum, alegando que corresponde a toda la población española decidir sobre la unidad del país. "Conseguir la independencia no será fácil pero ganar las elecciones será el primer paso importante", dice a la AFP Eusebi Rius, un jubilado de 65 años, con bigote blanco. Tres sondeos publicados esta semana otorgan la victoria a las dos listas independentistas: Junts pel Sí (Juntos por el Sí) de Mas, una heterogénea coalición desde el centroderecha hasta la extrema izquierda, y la izquierda anticapitalista de la CUP. No obtendrían una mayoría de los votos pero, debido al sistema de reparto electoral, si conseguirían una mayoría parlamentaria (68 sobre 135 diputados), y para Mas, "si tenemos la mayoría de parlamentarios, seguimos adelante" para llegar a la secesión en 18 meses. "Al final de este periodo de 18 meses, que permitiría tener las nuevas estructuras (de un eventual nuevo Estado), habrá nuevas elecciones, esta vez constituyentes", detalló el cabeza de lista de Junts pel Si, Raúl Romeva. Demostración de fuerza Hace pocos años, solo una quinta parte de los catalanes se sentía independentista, pero el movimiento ha aumentado desde 2008 con la crisis económica y la creciente escalada de tensión con las instituciones estatales. En 2010, el Tribunal Constitucional recortó notablemente el autogobierno obtenido en un estatuto aprobado por referéndum cuatro años atrás. En 2012, sus aspiraciones de mejorar su financiación en plena crisis se toparon con la negativa de Rajoy. La consecuencia fueron masivas manifestaciones del 11 de septiembre. Este viernes, los independentistas esperan llenar los 5 km de la avenida Meridiana, el acceso norte de Barcelona. Simultáneamente, muchos catalanes no desean la secesión y se quedarán en sus casas, temerosos de que el país pierda esta región, las más rica de España, responsable de un cuarto de sus exportaciones, 32.000 km2 estratégicos para Europa, entre los Pirineos y el mar Mediterráneo. Fuera también la preocupación ha crecido, como lo muestra el aumento de la prima de riesgo de España, por encima de la italiana, y declaraciones de advertencia a Cataluña como la del primer ministro británico David Cameron quién asegura que en caso de secesión de la región quedaría fuera de la UE. INFOBAE