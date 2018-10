COSTA RICA NO DARÁ REFUGIO A SIRIOS

El presidente de Costa Rica , Luis Guillermo Solís, descartó hoy ofrecer refugio a ciudadanos sirios en el marco del conflicto armado que sufre ese país, porque sería un "acto simbólico sin incidencia" y las barreras culturales les causarían un daño. "En el caso de los sirios estamos en una zona cultural completamente distinta y no existe una comunidad de referencia que les pueda dar acogida. Cualquier grupo que venga desde Siria no encontraría el cobijo sociológico, religioso ni cultural que requiere para hacer una vida normal", declaró Solís a los periodistas tras un evento oficial. El mandatario recordó la experiencia de un grupo de sirios que fue acogido en Uruguay, que no logró adaptarse y que sufre problemas para salir de ese país debido a la ausencia de documentos y recursos económicos. "No quiero que por hacer una demostración de humanidad terminemos construyendo en Costa Rica guetos o repitiendo la experiencia nada agradable de Uruguay, que en un gesto de fraternidad y humanidad recibió un grupo de refugiados que no pudieron adaptarse", expresó Solís. El mandatario costarricense aseguró que ofrecer refugio a los sirios sería un "acto simbólico sin incidencia importante en la situación de crisis" y que por lo tanto Costa Rica mantendrá la "política seria" de refugio y asilo que le ha caracterizado. "Prefiero seguir teniendo una política muy seria, responsable y articulada en el manejo de inmigrantes o asilados políticos, y no ponernos a jugar, por hacer actos simbólicos, con personas que tienen necesidades muy grandes y expectativas aún mayores, que al final terminan en un país que no es el propio y además condenados a la discriminación", aseveró. Solís dijo que Costa Rica no ha recibido solicitudes formales de asilo o refugio por parte de ciudadanos sirios y afirmó que en estos asuntos su país siempre será respetuoso del orden internacional. EFE