14, Septiembre, 2015 14, Septiembre, 2015 3:45 a.m. 3:45 a.m.

DONALD TRUMP CRECE Y HILLARY CLINTON PIERDE APOYO PARA LAS PRIMARIAS

Donald Trump y Ben Carson lideran la carrera por la nominación presidencial republicana para los comicios de 2016, reuniendo entre ambos más de la mitad del apoyo de los potenciales votantes, reveló una encuesta divulgada este lunes. El sondeo, de The Washington Post/ABC, también reveló que Hillary Clinton, afectada por una controversia sobre el uso de su mail privado para asuntos oficiales cuando dirigía el Departamento de Estado, siguió perdiendo apoyo. Pese a que aún lidera la carrera en el Partido Demócrata, por primera vez registra menos del 50% de las adhesiones, y su popularidad baja fundamentalmente entre mujeres blancas, de acuerdo con la encuesta. Con su ácido monólogo, Bill Maher humilló a Donald Trump George Clooney: "Lo que dijo Donald Trump es idiota" Victoria Beckham confesó que quiere vestir a Hillary Clinton Donald Trump, el magnate de los bienes raíces, recibe 33% de las intenciones en el campo republicano, un aumento de 9 puntos porcentuales desde mediados de julio, y un salto de 29 puntos desde fines de mayo, antes de que anunciara su candidatura. El polémico aspirante -políticamente incorrecto, que ha realizado declaraciones en contra de los inmigrantes, y no ha ahorrado epítetos contra aquellos que lo desafían- recibe, según el sondeo, el mayor apoyo entre personas sin grado universitario y con ingresos inferiores a los 50.000 dólares anuales. Le sigue Carson -un neurocirujano negro cuya vida fue personificada por Cuba Gooding en el filme "Gifted Hands: The Ben Carson Story"- con 20% de las adhesiones, 14 puntos más que en julio. Otras encuestas también otorgan a Carson un mayor apoyo tras el primer debate republicano del mes pasado. Los candidatos republicanos sostendrán un nuevo debate el miércoles de noche en la Biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley, California. El ex gobernador de Florida Jeb Bush recibe apenas el 8% de las adhesiones, su nivel más bajo en una encuesta de The Washington Post/ABC. Le siguen los senadores Ted Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida), con 7%. El senador Rand Paul (Kentucky), el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee, y los gobernadores Scott Walker (Wisconsin) y Chris Christie (Nueva Jersey), se ubican por debajo del 5%. Walker sufrió una estrepitosa caída desde un 13% en julio a 2% en setiembre, según el sondeo. AP Clinton pierde terreno Clinton cosechó 42% de apoyo entre los demócratas, una caída de 21 puntos desde julio, seguida por el senador Bernie Sanders con 24% de las adhesiones, un aumento de 10 unidades. El vicepresidente Joe Biden, que evalúa lanzar su candidatura pero ha señalado que aún procesa la muerte de su hijo Beau a principios del año, se ubica tercero con 21%, un aumento de 9 puntos porcentuales. AFP Si Biden a la postre no se lanza a la carrera, el apoyo a Clinton sube a 56%, mientras que Sanders trepa a 28%. La encuesta -realizada telefónicamente entre 1.003 adultos a nivel nacional, entre los días 7 y 10 de setiembre- tiene un margen de error de más menos 3,5 puntos porcentuales. INFOBAE