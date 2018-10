FACEBOOK ESTÁ TRABAJANDO EN EL BOTÓN "NO ME GUSTA", DICE ZUCKERBERG

Facebook finalmente lo va a hacer: por fin va a crear el botón de 'No me gusta'."Tenemos una idea que pronto vamos a probar, y dependiendo en cómo le vaya, la presentaremos de forma más amplia", dijo Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, durante una sesión de preguntas en la sede de la compañía el martes. Zuckerberg dijo que hacer algo tan "simple" es sorprendentemente complicado, pero tras años de gente demandando la opción de "No me gusta" para las publicaciones, la compañía finalmente está lista para hacerlo. La empresa se ha resistido a lanzar un botón así, pero cayó en la cuenta que la gente quiere "expresar empatía" en publicaciones sobre noticias desagradables. "No todo momento es un momento bueno", agregó. Zuckerberg, quien recientemente fue nombrado como la persona más poderosa de los negocios y los medios por Vanity Fair , ha realizado eventos como el del martes regularmente. Dice que es una oportunidad para actualizar a los usuarios de Facebook en cómo la compañía trabaja para hacer nuevos servicios. Este mes, Zuckerberg realizará otro evento de esa naturaleza con una incitada: el primer ministro de India, Narendra Modi . Ambos discutirán "cómo las comunidades pueden trabajar para asumir retos sociales y económicos". La compañía hará un streaming en vivo del encuentro en las páginas de Facebook de Zuckerberg y de Modi. CNN EN ESPAÑOL