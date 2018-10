16, Septiembre, 2015 16, Septiembre, 2015 4:27 a.m. 4:27 a.m.

AUMENTAN LOS DIVORCIOS EN ESPAÑA CON LA SALIDA DE LA CRISIS

El Número de divorcios Registro Una subida del 5,6% en España en 2014 Tras años de estancamiento, SEGÚN EL Instituto Nacional de Estadística (INE), repunte de la ONU Que coinciden con la salida de la crisis Económica. El País Registro 100.746 divorcios baño 2014, Frente a los 95.427 de 2013, SEGÚN Cifras publicadas el martes por el INE. El Número de divorcios habia bajado ONU 12,5% interanual en 2008, El año en la del que la crisis arraso España, los antes de estancarse. "Ultimamente se habia estancado El Número de divorcios por La Económica crisis, Que ha Hecho Que la gente posponga this ruptura familiarizado Porque es obvio Que No es lo mismo Un Hogar En La Cual heno dos income párr mantener Una Sola Casa, Que dos casas con ONU sueldo en solitario, con la inestabilidad laboral Que habia en España ", DIJO una AFP Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, Una Entidad privada Que Defiende La Familia. "Una Vez Que Estas Condiciones Laborales empiezan a mejorar, pues ya this tapón, Que habia Producido Este estancamiento se Retira y han empezado a aumentar ¿" los divorcios, Afirmo. "Muchas parejas postergaron la Separación esperando mejores momentos", también considera María Teresa Castro Martín, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. afp