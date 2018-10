SE ELEVA A DIEZ LA CIFRA DE MUERTOS POR EL TERREMOTO EN CHILE

El número de muertos en el terremoto de 8,4 grados de magnitud que sacudió este miércoles a parte del territorio chileno se elevó a diez, informó hoy el ministro del Interior, Jorge Burgos. "El número de ocho fallecidos aumentó. Ahora se suman dos personas más. La primera es una que habíamos calificado como desaparecido. La segunda falleció a causa del tsunami. Ahora la lista es de 10 personas", dijo Burgos a los periodistas. Precisó que estas nuevas víctimas son Eduardo Enrique Carrera Pulido, de 58 años, cuyo cadáver fue encontrado en las cercanías de Puerto Aldea, en la región de Coquimbo, y que la otra persona fallecida aún no ha sido identificada. Las autoridades, además, levantaron la alarma de tsunami establecida para toda la costa chilena tras el sismo, ocurrido a las 19.54 horas del miércoles (22.54 GMT). Más de un millón de personas fueron evacuadas desde numerosas localidades costeras del país austral. El mar avanzó tierra adentro en varios puntos de la costa chilena, principalmente en la región de Coquimbo, donde las olas superaron en algunos puntos los cuatro metros de altura y causaron daños en botes pesqueros y lanzaron embarcaciones de mediano tamaño a las calles del puerto de Coquimbo y la localidad de Tongoy, entre otras. En la región de Coquimbo, donde alrededor de medio millar de personas pasaron la noche en albergues, la presidenta Michelle Bachelet comenzó un recorrido para hacer una evaluación de la situación. La mandataria viajó a la zona tras encabezar una reunión del Comité de Emergencia en La Moneda y anunciar la suspensión de algunos actos oficiales de celebración de las Fiestas Patrias debido a la emergencia desatada por el sismo. Hasta las 11.32 horas de hoy (14.30 GMT), unas 95 réplicas del sismo principal habían sacudido las regiones más afectadas por el sismo, principalmente la de Coquimbo, en la que se localizó el epicentro del terremoto, a unos 290 kilómetros de Santiago. Algunas de estas réplicas han alcanzado magnitudes superiores a 6,0 grados Richter, incluidas algunas de las más recientes, a las 10.32 horas (13.32 GMT), que alcanzó a 6,0 grados y se percibió en Santiago y otra a las 11.19 (14.19 GMT), que llegó a 5,7 grados Richter. Otra réplica de 5,0 grados, se registró a las 11.35 horas (14.35 GMT), según el Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile. El ministro Burgos llamó a los chilenos a la calma y especialmente a no aglomerarse en las gasolineras, porque "no hay ninguna razón para creer que el combustible se va a acabar. No hay inconvenientes, así que no hay necesidad de aglomerarse", indicó. EFE