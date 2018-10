17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 4:09 a.m. 4:09 a.m.

DOBLE DE MILLA JOVOVICH SUFRE GRAVE ACCIDENTE DURANTE FILMACIÓN DE RESIDENT EVIL

“Devastados”. Así aseguró Milla Jovovich que se encuentra ella y el equipo realizador de Resident Evil: The Final Chapter, luego de que su doble en la cinta sufrió un grave accidente mientras rodaba una de las escenas de acción. Según reveló la propia Jovovich a través de las redes sociales, el hecho ocurrió el 5 de septiembre pasado, cuando Olivia Jackson -la doble de la actriz- chocó a bordo de una moto contra una grúa que sostenía una de las cámaras de filmación. “Los actores y el equipo de producción de Resident Evil: The Final Chapter estamos totalmente devastados y estamos esperando con gran expectativa noticias sobre su recuperación”, escribió la actriz en su cuenta de Facebook. “Sabemos que está estable y cuidadosamente monitoreada por experimentados doctores sudafricanos”, dijo Jovovich. Aunque no conocía bien a Jackson, la actriz comentó que junto al resto del equipo “hemos estado rezando todos los días por ella y su familia y le enviamos nuestros pensamientos esperando que esa energía positiva le llegue, porque realmente la necesita”. El nacional