17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 8:20 a.m. 8:20 a.m.

PARA HILLARY CLINTON, HAY QUE SEGUIR EL EJEMPLO DE KIM KARDASHIAN

None

Kim Kardashian puede sumar a la política Hillary Clinton a su creciente lista de fans. Para la aspirante demócrata a la Casa Blanca, la exitosa estrella televisiva puede ser "inspiracional" para muchas personas. "Pienso que mucha gente puede verla a ella como alguien que se levanta cada día y trata de averiguar cómo hacer de ese día uno exitoso", comentó la ex secretario de Estado en una entrevista con Mario López, presentador del programa "Extra" de NBC, luego de que éste le preguntara si consideraba que la empresaria estadounidense y la "Reina" de las redes sociales era un buen modelo a seguir para las mujeres. Clinton contó que conoció a Kim y a su esposo Kanye West durante una recaudación de fondos para su campaña en Los Ángeles. "Ella es muy agradable y cálida. Me gustó mucho verla con su hija", comentó. Ese encuentro fue capturado por la famosa con una selfie que compartió en Twitter. La imagen se volvió viral y causó revuelo en internet. "¡Tengo mi selfie! Me encantó realmente escucharla hablar y escuchar sus objetivos para nuestro país. #HillaryForPresident (Hillary presidente)", escribió la celebridad. López aprovechó la ocasión para preguntarle sobre la intención del rapero de lanzarse para presidente de los Estados Unidos en 2020. "¡Que tenga buenos zapatos porque la carrera es dura!", le aconsejó al músico. INFOBAE