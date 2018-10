17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 10:47 a.m. 10:47 a.m.

EL GRUPO DE INGENIEROS DE GOOGLE QUE ESTÁ DETRÁS DE UN PROYECTO SECRETO

Google trabaja en una nueva tecnología portable y está contratando expertos en electrónica del departamento Lab126 de Amazon para formar un nuevo grupo creativo. El Proyecto Aura se habría puesto en marcha en junio y está centrado en la reactivación de los problemáticos Google Glass así como en la aceleración de los esfuerzos de la compañía para desarrollar otros dispositivos portables. Este emprendimiento se mantendrá dentro de Google, es decir que no generará la creación de otra empresa independiente bajo órdenes del conglomerado Alphabet, informó al portal estadounidense Business Insider una fuente familiarizada con el asunto. Google contrató al menos tres empleados de Lab126, la división de hardware de Amazon, para trabajar en el Proyecto Aura, que además tiene un reclutador propio encargado de encontrar más personal. Incluso varios perfiles de LinkedIn y anuncios de trabajo revisados por Business Insider describen al Proyecto Aura como "Google Glass y más allá". Esta maniobra de la compañía busca lograr un cambio de marca muy necesario para la imagen hecha jirones del Glass, así como abrir la puerta a un ámbito más amplio de portables para competir contra rivales como Facebook, Apple y Microsoft. Adrian Wong, ex director de ingeniería eléctrica de Google Glass Al permanecer dentro de Google, el grupo Aura será capaz de colaborar más estrechamente con otras tecnologías avanzadas, como Solís, que permite a los usuarios controlar aparatos a través de gestos, o Cardboard, que convierte smartphones comunes en dispositivos de realidad virtual. Sin embargo, aunque Business Insider vio los anuncios de trabajo que indicaban que Google planea lanzar otros productos en la línea del Google Glass, la existencia del grupo Proyecto Aura y sus nuevas contrataciones no han sido confirmadas hasta ahora. Google dejó de vender la versión inicial de USD 1.500 del Glass a principios de 2015 tras las críticas de que el dispositivo era demasiado caro y torpe. Incluso se plantearon preocupaciones sobre la privacidad y provocó una incalculada reacción de los usuarios. Aunque se sigue vendiendo a empresas para que se use en el lugar de trabajo. Según Business Insider, Adrian Wong, ex director de ingeniería eléctrica de Google Glass –que luego desertó y fue a Facebook– también fue reincorporado en silencio a Google en junio. Su perfil de LinkedIn describe su nuevo trabajo sólo como "bloques de construcción" para Alphabet / Google. Pero la descripción añadida que dice "G es por gadgets y gafas" sugiere que él también podría estar trabajando en el Proyecto Aura. INFOBAE