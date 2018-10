17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 11:22 a.m. 11:22 a.m.

EGIPTO: EL ATAQUE MILITAR CONTRA LOS TURISTAS MEXICANOS DURÓ TRES HORAS

"Se vio la saña con la que iban y venían (...). Fuimos bombardeados como cinco veces, siempre desde el aire. Todo duró unas tres horas", narró al diario El Universal Susana Calderón, una de las sobrevivientes y esposa de Luis Barajas, quien murió en el ataque. Un grupo de 14 mexicanos y sus guías turísticos fueron objeto de un ataque militar el pasado domingo 13, cuando el convoy en el que viajaban se detuvo para comer en el camino por el desierto hacia el oasis de Bahariya. Justo en esos momentos, según el Gobierno, fuerzas de seguridad perseguían a un grupo de terroristas. Ocho turistas murieron en el episodio. "No hay donde resguardarse, no hay donde correr (...). No sé si eran cohetes o bombas o qué era, pero había ráfagas", añadió Calderón, a quien el ataque sorprendió cuando se aplicaba protector solar al lado de su esposo. Las Fuerzas egipcias impiden a los periodistas el acceso al hospital Dar Al Fouad donde los sobrevivientes del ataque aéreo se encuentran internados Por lo que recuerda del ataque, que le causó heridas en ambos brazos, tras la primera andanada todos estaban ya "muy mal". Uno de los choferes, un policía que venía en el convoy y uno de los mexicanos organizadores del viaje ya habían muerto. Su esposo, añadió, fue encontrado con vida cuando llegaron los equipos de rescate. "Vi a mi esposo cuando me subían a la camilla para traerme al hospital. Lo escuché decirme que me amaba. Y yo le dije que yo también. Y ya nada supe de él", agregó Calderón, quien describió esta visita por Egipto, que sería seguida de un recorrido por Europa, como "el viaje de sus vidas". La mujer, internada en el hospital Dar al Fouad de El Cairo, rechazó las versiones del gobierno egipcio de que el convoy se encontraba en zona prohibida. Aseguró que durante el recorrido habían sido detenidos en dos ocasiones por autoridades, que, tras mostrar documentos, los dejaron continuar. Sobre el episodio, el presidente mexicano se pronunció en su cuenta de Twitter: "México condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos y ha exigido al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido". Los turistas mexicanos llegaron el 11 de septiembre para un viaje que familiares de los viajeros han descripto como de carácter espiritual. En el ataque también murieron cuatro egipcios. Calderón fue visitada el miércoles en el hospital por la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, desplazada a la zona para atender la emergencia y demandar una explicación a las autoridades egipcias. Médicos evalúan las condiciones de los pacientes para su posible regreso a México este mismo jueves en el avión presidencial en el que viajó la canciller. INFOBAE