TORTURAN EN PÚBLICO A UNA MUJER POR TENER SEXO SIN ESTAR CASADA EN LA CIUDAD DE INDONESIA

El caso de esta joven no es aislado. Cada vez es más común ver este tipo de torturas públicas en la plaza central de Banda Aceh, en Indonesia. El objetivo es sembrar el miedo y mostrar a qué se enfrentan las mujeres que no cumplan con la sharia (ley islámica). Las fotos difundidas muestran a la joven cubierta de pies a cabeza con una yihab. La mujer, acusada de tener sexo sin estar casada, es escoltada por dos guardias indonesios antes de torturada En la secuencia se ve cómo se acerca a una alfombra roja, que será el lugar donde la torturen. Reclinada, guarda sus manos entre las piernas para mantenerse lo más rígida posible y así mitigar –sin éxito– el impacto de los azotes. A su alrededor, una multitud ve cómo la humillan. Sin embargo, no es la única que enfrenta el castigo. Las fotos muestran a otras dos víctimas en la fila. Ellas serán las próximas en ser torturadas. Todas tienen la mirada baja. Una multitud presencia las torturas públicas en Banda Aceh, en Indonesia Mientras el público toma fotos y graba la sesión de tortura con sus teléfonos inteligentes, llega el turno de los hombres. Ellos también son golpeados, pero a diferencia de las mujeres, reciben los azotes de pie. Banda Aceh es la única provincia de Indonesia donde se implemente la ley islámica, especialmente dura con las mujeres. INFOBAE