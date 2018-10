19, Septiembre, 2015 19, Septiembre, 2015 6:06 a.m. 6:06 a.m.

DONALD TRUMP JUSTIFICÓ SU SILENCIO CÓMPLICE SOBRE EL ATAQUE RACIAL A BARACK OBAMA

Y agregó: "Sabemos que nuestro actual presidente (Barack Obama) es uno de ellos". La polémica estalló porque -lejos de corregirlo-, el empresario respondió con un "correcto". Y no sólo se quedó allí porque este sábado justificó su proceder en Twitter. "¿Estoy moralmente obligado a defender al Presidente cada vez que alguien dice algo malo o polemiza sobre él? ¡No creo!", empezó Trump. Y siguió: "Ésta es la primera vez en mi vida que causé controversia por algo que no dije. Si alguien hace una declaración polémica o desagradable sobre mí al Presidente, ¿realmente crees que vendría en mi rescate? No hay chances!". Luego se refirió al impacto que hubiera tenido una respuesta suya en los medios. "Si hubiera desafiado al hombre, los medios de comunicación me hubieran acusado de interferir en el derecho a la libertad de expresión". infobae