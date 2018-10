19, Septiembre, 2015 19, Septiembre, 2015 10:58 a.m. 10:58 a.m.

PRESIDENTE RAFAEL CORREA SUBASTARÁ UNA BICICLETA QUE LE REGALÓ EL PRESIDENTE CHINO

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inauguró hoy la subasta pública de una bicicleta que le fuera obsequiada a principios de año por el presidente chino, Xi Jinping, y cuya puja empezó con un valor base de 1.200 dólares. La bicicleta, marca Flying Pigeon, una de las más populares del mundo, según comentó Correa durante su habitual informe de los sábados, se mantendrá en subasta hasta el próximo viernes en la página web Subastas para el pueblo. La bicicleta de último modelo está pintada con los colores de la bandera de Ecuador (amarillo, azul y rojo) y la primera oferta fue del propio mandatario, para "animar" la puja, con 1.250 dólares, aunque a poco del informe sabatino ya habían propuestas de 6.000 dólares. Correa señaló que esta subasta será un proyecto que se extenderá, si tiene éxito, de otros obsequios personales que puedan ser sometidos a ese procedimiento. Rafael Correa subasta una bicicleta china También se prepara la subasta de un reloj de oro Rolex que le fuera obsequiada a su hijo, Miguelito, por el emir de Catar y que está valuado en unos 12.000 dólares. "Todo esto ha sido consultado con mucho respeto con el Gobierno de Catar para que no crean que estamos rechazando su regalo, sino que lo estamos poniendo al servicio del pueblo ecuatoriano", afirmó. La recaudación que se consiga por la subasta de esos dos objetos se entregará a religiosos italianos que han emprendido proyectos de construcción de viviendas en la zona campesina de Zumbahua, en la provincia andina de Cotopaxi, donde Correa en su juventud efectuó voluntariado católico. El mandatario ecuatoriano precisó que se subastarán obsequios personales que no sean emblemáticos para el país, pues los que sí lo son se exhiben al público en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito. Correa comentó que este proceso de subasta está vigilado por la Contraloría (Tribunal de cuentas) del Estado y coordinado con los países que efectuaron los regalos. "Los obsequios que he recibido han sido como Presidente de los ecuatorianos, como representante de mi pueblo, por ello, no puedo quedarme con ninguno de estos, pues les pertenecen a mi pueblo", señala una frase de Correa en el sitio web de la subasta. infobae