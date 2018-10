19, Septiembre, 2015 19, Septiembre, 2015 11:12 a.m. 11:12 a.m.

POLÉMICA CON PUTIN POR BEBER JUNTO A BERLUSCONI UN JEREZ DE USD 500.000 EN CRIMEA

1 DE 2 2 DE 2

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi visitó la semana pasada, en compañía del presidente ruso, Vladímir Putin, Crimea, la península anexionada por Rusia el año pasado , y el encuentro no pasó desapercibido. Ucrania ha declarado al italiano persona non grata y ha prohibido su entrada al país durante los próximos tres años. Por otro lado, el fiscal general del derrocado Gobierno de Crimea, ha iniciado un proceso penal contra Berlusconi y Putin por beberse, tras una visita a una bodega, una botella de vino de Jerez de 240 años. Vladimir Putin recorriendo la bodega de Massandra AFP Putin y Berlusconi visitaron el 11 de septiembre la bodega de Massandra, legendario productor de vino de Crimea desde la época tsarista y que era una empresa pública ucraniana antes de la anexión. Según un medio ruso, la directora de Massandra, Ianina Pavlenko, elegida por las autoridades rusas, descorchó para sus invitados la joya de su colección, una de las cinco botellas de jerez del año 1775 que sería, según algunas estimaciones, el más caro del mundo. "Nos la podemos beber?", habría preguntado risueño Berlusconi a la guía en medio de la visita. Putin acompañó a Berlusconi a visitar lugares históricos de la península AFP Una sexta botella de ese mismo vino, procedente de la colección de Massandra, se vendió por 31.900 libras esterlinas (49.500 dólares) en la casa de subastas Sotheby's en 2001. Vladimir Putin y Silvio Berlusconi recorrieron la península de Crimea AFP Tras publicarse la información sobre la visita de Putin y Berlusconi, la fiscalía ucraniana abrió una investigación por "apropiación" de bienes públicos, indicó este sábado Nazar Jolodnitski, un responsable de dicha fiscalía encargado de Crimea, que añadió que la botella podría valer "más de 100.000 dólares". Según el código penal ucraniano, Pavlenko, que aún no fue inculpada, podría ser condenada a hasta 12 años de cárcel. "Ese vino es patrimonio nacional, no es sólo de Crimea o de Massandra, sino de todo el pueblo ucraniano (...) El vino sobrevivió a dos guerras mundiales y ni siquiera los nazis lo descorcharon", lamentó Jolodnitski. De momento, las autoridades ucranianas no pueden llevar a cabo una investigación en Crimea, pero están creando una base legal para hacerlo en el futuro, aseguró. "Cuando termine la anexión y regresemos a la península (...) los criminales serán castigados", declaró el responsable de la fiscalía. Berlusconi ha sido el único líder europeo que visitó la península de Crimea tras la anxión rusa, disfrutando de un día de turismo en el que el mandatario ruso lo llevó a visitar varios enclaves históricos, entre ellos el monumento erigido a los soldados italianos que participaron en la Guerra de Crimea. Crimea, que el dirigente soviético Nikita Jruschov transfirió a Ucrania en 1954, fue anexionada por Rusia en marzo de 2014, después de que las fuerzas especiales rusas la ocuparan y a raíz de un referéndum que Kiev y los países occidentales consideraron como ilegal. La anexión provocó una serie de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos a Rusia. infobae