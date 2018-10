19, Septiembre, 2015 19, Septiembre, 2015 12:13 p.m. 12:13 p.m.

EL PAPA FRANCISCO PIDIÓ A CUBA ABRIRSE A LA IGLESIA CATÓLICA

None

"Hoy renovamos estos lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus esperanzas y en sus preocupaciones, con libertad y con los medios necesarios para llevar el anuncio del Reino (de Dios) hasta las periferias existenciales de la sociedad", dijo Francisco durante la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto José Martí de La Habana. Pese a los mutuos agradecimientos y la importancia de la visita de Francisco a Cuba, las relaciones entre la isla y los católicos no siempre fueron buenas. Para la Iglesia católica cubana, sobrevivir a los años más radicales de la revolución fue como cruzar un desierto. Cuando en 1959 Fidel y los suyos ingresaron triunfantes en La Habana, las imágenes de iglesias incendiadas y católicos perseguidos se instalaron para siempre en la mente de muchos creyentes en la isla. Si bien la Revolución cubana no tenía al católicismo entre sus objetivos políticos, el rumbo socialista tomado en los primeros años de la década del 60 tensó la relación con todo el mundo religioso. Esa tensión duraría más de dos décadas, hasta los últimos años de los 80 y tendría uno de sus momentos más significativos en 1976, cuando la Constitución cubana declaró el carácter ateo de la isla: "Es socialista, (y) basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica materialista del universo". José Conrado, un sacerdote cubano reconocido por sus críticas al gobierno castrista, se refirió a este periodo para BBC Mundo: "Los primeros años de la Revolución fueron de confrontación y desconfianza (...) la Iglesia quedó reducida al mínimo". "No teníamos ni 100 personas en las iglesias", recuerda el obispo. Actualmente, no obstante, estudios como el Reporte Internacional de Libertad Religiosa y la encuesta anual del Pew Research Center señalan que entre el 59 y el 63% de los cubanos se identifican como cristianos, al tiempo que el anuario estadístico del Vaticano señala que en Cuba, un país de más de once millones de habitantes, el 59,66% son católicos. De a poco, los años grises de la iglesia fueron dejándose atrás. Más de cuatro décadas después de aquellos tiempos en los que sólo cuatro niños iban a la catequesis, Conrado señala que "la supervivencia de la iglesia Católica en Cuba fue heróica". "En 1992 nos lanzamos a la calle, a reencontrarnos y conversar puerta a puerta. Se cumplían los 500 años de la evangelización", recordó. No sólo eso. 1992 también fue el año en el que Cuba modificó su Constitución ydejó el ateísmo como política oficial para convertirse en un Estado secular. Primera vez de Francisco en Cuba Francisco, el primer papa latinoamericano, visita actualmente por primera vez Cuba, donde fueron colgados carteles con su foto en postes, edificios y templos. Se trata del décimo viaje al exterior de su pontificado, que comenzó en marzo del año 2013. Durante su estadìa en la isla caribeña, el pontífice oficiará dos misas, en La Habana y Holguín, y una tercera en el Santuario de la Virgen de la Caridad, en Santiago de Cuba. Francisco, de 78 años, visitará a partir del martes Estados Unidos, con una agenda que incluye una cita en el Congreso, otra en la Casa Blanca, y una intervención ante la asamblea general de Naciones Unidas. INFOBAE