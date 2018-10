20, Septiembre, 2015 20, Septiembre, 2015 8:55 a.m. 8:55 a.m.

PAPA FRANCISCO VISITÓ A FIDEL CASTRO EN SU CASA

Una foto proporcionada por Alex Castro, hijo de Fidel y fotógrafo oficial, mostró al ex presidente y al papa estrechándose la mano. El Sumo Pontífice fue recibido por Castro en su residencia de La Habana.La imagen de la reunión que duró cerca de media hora fue entregada por uno de los hijos del dictador. En este momento el Sumo Pontífice está visitando a Raúl Castro De blanco y con su solideo en la cabeza, Francisco mira directo a los ojos de Castro, quien lleva una campera deportiva de color azul y desabrochada. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que, nada más terminada la misa en la plaza de la Revolución, el Papa fue a visitar "al comandante Fidel Castro". La reunión, de la que el Vaticano no facilitó imágenes, duró unos 40 minutos y transcurrió, según Lombardi, en un ambiente "muy familiar e informal". El ex presidente estaba acompañado por su esposa, hijos y nietos. Según Lombardi, Castro aprovechó para preguntarle a Bergoglio sobre "grandes cuestiones del mundo de hoy" y después intercambiaron regalos. Fuente: Infobae