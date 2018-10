21, Septiembre, 2015 21, Septiembre, 2015 6:02 a.m. 6:02 a.m.

DILMA ROUSSEFF RECHAZÓ A UN ARGENTINO NOMBRADO EMBAJADOR DE ISRAEL EN BRASIL

Dilma Rousseff ha hecho conocer a Israel su incomodidad ante la designación, debido a que Dani Dayan reside en un asentamiento en el territorio ocupado palestino y ha sido el máximo representante de un movimiento que la comunidad internacional rechaza de plano. El mensaje ha sido trasladado a través de los canales diplomáticos y pone al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una posición incómoda debido a que el nombramiento fue aprobado por su Gobierno el pasado 6 de septiembre. Tras conocerse la decisión el mes pasado, movimientos sociales brasileños cuestionaron el nombramiento como representante en Brasilia de Dayan, empresario de origen argentino al que acusan de violar el derecho internacional en las comunidades palestinas, y pidieron que no se le concedieran las credenciales diplomáticas. Nacido en Buenos Aires hace 59 años y licenciado en Finanzas, Dayan fue presidente del Consejo Yesha -de asentamientos judíos en Cisjordania- entre 2007 y 2013, y ha estado involucrado en la diplomacia pública israelí dentro y fuera del país, informó tras hacerse público su nombramiento la Oficina del primer ministro israelí. Fuentes diplomáticas aseguraron que cuando se designa a un embajador, el Gobierno traslada su nombre al país que lo acogerá para su aprobación y que el rechazo al nombramiento es un hecho casi insólito, aunque en caso de no quererlo el país anfitrión suele enviar mensajes a través de canales diplomáticos para evitar un rechazo oficial que provoque una crisis entre los dos países. En caso de que el primer ministro israelí continuara insistiendo en el nombramiento el caso podría volverse en su contra y suponer un mazazo para su Gobierno e Israel, porque Brasil podría ejercer su rechazo de manera abierta y oficial, constata el medio. Brasil es un país que Netanyahu considera estratégico en las relaciones de su país con América Latina, al igual que el terreno económico con un atractivo mercado para cualquier inversor. En el último tiempo se ha registrado una mejoría en las relaciones bilaterales entre ambos países, y prueba de ello es que Brasil se abstuvo esta semana en una votación en el seno de la Conferencia General de la Agencia Internacional de Energía Atómica promovida por Egipto y que contaba con el apoyo de los países árabes, que llamaba a la supervisión internacional de las instalaciones nucleares israelíes. La propuesta fue rechazada y el voto de abstención de Brasil es interpretado en Israel como un cambio de actitud en su tradicional política de los últimos años de censura a sus políticas especialmente en el terreno del conflicto con los palestinos. Reacción de Israel La viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotoveli, ha defendido el nombramiento del Dayán. "Dayán es la persona correcta para representar en este momento a Israel en Brasil", afirmó la ministra en un comunicado difundido a los medios en las últimas horas. Y agregó: "Su trayectoria pública y su ideología deben ser una ventaja, y no una desventaja, cuando va a representar la postura del actual Gobierno, que apoya nuestro derecho de asentarnos en Judea y Samaria", nombres bíblicos por los que Israel conoce Cisjordania. INFOBAE