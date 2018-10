21, Septiembre, 2015 21, Septiembre, 2015 10:26 a.m. 10:26 a.m.

MICHAEL ASHCROFT ACUSÓ A DAVID CAMERON DE PARTICIPAR DE "FIESTAS SEXUALES CON CERDOS"

None

Dicen que la venganza es un plato que se come frio. El millonario británico y ex vicepresidente del Partido Conservador, Michael Ashcroft, se ha tomado cinco años para que la suya sea tan dolorosa para la víctima como gratificante para el victimario. La historia es escandalosa por el protagonista: el primer ministro británico, David Cameron. Los hechos ocurrieron hace casi 30 años, cuando el líder conservador era un reconocido estudiante en la Universidad de Oxford. Lord Ashcroft decidió ventilar al público un pasado de drogas, oscuras fiestas sexuales con animales y noches de desenfreno en una biografía de Cameron que tituló Call me Dave (Llámame, Dave). La frase hace referencia a un llamado que nunca llegó, allá en 2010, cuando Ashcroft esperó en vano un alto cargo en el gobierno conservador recién constituido. El millonario quería una retribución política por los 8 millones de libras esterlinas (más de 12 millones de dólares al cambio de hoy) que había puesto en la campaña de Cameron. El libro saldrá a la venta en el mes de octubre, pero el diario The Daily Mail ha adelantado algunos extractos escandalosos que ya dieron lugar a la etiqueta #Piggate (el escándalo del cerdo) en las redes sociales. Tiempos mejores: David Cameron y Lord Ashcroft durante el lanzamiento de un libro en Londres, en 2006. Sexo y cerdos muertos Sucede que Ashcroft, en base a testimonios de ex compañeros de Universidad del primer ministro, contó que Cameron, en una ceremonia de iniciación "tuvo que introducir una parte de su anatomía en la boca de un cerdo muerto". Incluso aseguró haber visto fotos de aquel acontecimiento, imprescindible para ingresar a las cofradías de Oxford. De acuerdo a Ashcroft, en la universidad Cameron era miembro de "la decadente" sociedad Piers Gaveston, que se especializaba en "extraños rituales y excesos sexuales". Cameron también formaba parte del Flam Club, un grupo cuya razón de ser era fumar marihuana. Posteriormente, el premier y su esposa, Samantha, supuestamente tenían cocaína en su casa de Londres, según el libro. . Borracheras y noches de violencia En aquella época, Cameron pertenecía además al Bullingdon Club, un exclusivo grupo para estudiantes ricos que se dedicaban a emborracharse y destrozar restaurantes (cuyos gastos pagaban en el acto), y al que también pertenecían supuestamente el actual alcalde de Londres, Boris Johnson, y el ministro de Economía, George Osborne. Fuentes cercanas al primer ministro han asegurado que "no se identifica" con la imagen descrita en esta biografía no autorizada, que se realizó tras entrevistar a cientos de personas de su entorno. George Osborne, ministro de Finanzas y Nº2 del gobierno, dijo que "no había visto el libro". Con sólo 43 años, David Cameron se convirtió en 2010 en el primer ministro más joven de la historia del Reino Unido. Reuters Años atrás, cuando el ambiente político se regodeaba con rumores sobre el pasado universitario del primer ministro, Cameron aclaró que sólo participó de las "típicas cosas que hacen los estudiantes". En una revelación más política, el libro aseguró que Cameron supo en 2009 que Ashcroft tenía un estatus fiscal de "no domiciliado" en el Reino Unido que le permitía evadir impuestos, si bien el primer ministro siempre mantuvo que se enteró en 2010, un mes antes de ganar las elecciones. Ashcroft renunció posteriormente a ese estatus fiscal como condición para permanecer en la Cámara de los Lores. INFOBAE