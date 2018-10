22, Septiembre, 2015 22, Septiembre, 2015 8:14 a.m. 8:14 a.m.

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA RECIBE AL PAPA FRANCISCO EN EEUU

Ese gesto inusual de ir a recibir en persona a un líder extranjero a su llegada a EEUU es "un símbolo del respeto y admiración" hacia el Papa no sólo de los Obama, sino "de todo el país", explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. "No soy católico, pero me incluyo en la categoría de personas sinceramente inspiradas por él", dijo Earnest sobre el Papa y un sentimiento que, a su juicio, comparten millones de estadounidenses. Este miércoles el Pontífice será recibido con una ceremonia oficial en los jardines de la Casa Blanca, a la que se espera que asistan unas 15.000 personas, y después mantendrá una reunión en privado con Obama en el Despacho Oval. En el Vaticano, no ha sentado bien que la Casa Blanca haya invitado a esa ceremonia de bienvenida al Papa a activistas transexuales, al primer obispo episcopal abiertamente gay del país, Gene Robinson, y a una monja que lidera un grupo que se opone a condenar el aborto o la eutanasia. "Con todo el respeto" hacia el resto de líderes y mandatarios extranjeros que son invitados a la Casa Blanca, el Papa es "una figura única", comentó Earnest al subrayar la importancia de la visita papal. Al igual que hizo este lunes, el portavoz insistió hoy en que el objetivo de la reunión entre Obama y el Pontífice no es "promover" una determinada agenda política, sino que estará centrada en los "valores comunes" que ambos comparten. De acuerdo con Earnest, Obama participará en ese encuentro con "una mente muy abierta", dispuesto a conversar con "respeto" con el Papa y a "dialogar honestamente". El papa Francisco visitará también Nueva York y Filadelfia hasta el próximo domingo, en una gira que incluirá la canonización del español fray Junípero Serra y el Encuentro Mundial de las Familias el fin de semana. INFOBAE