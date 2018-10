22, Septiembre, 2015 22, Septiembre, 2015 1:08 p.m. 1:08 p.m.

MARINE LE PEN SERÁ JUZGADA EN FRANCIA POR INCITACIÓN AL ODIO RACIAL

La jefa del partido francés de extrema derecha Frente Nacional, Marine Le Pen, será juzgada el 20 de octubre en Lyon por "incitación al odio racial" en declaraciones sobre los musulmanes que hizo en 2010, informaron el martes fuentes judiciales. Es la primera vez que Marine Le Pen, hija del fundador del partido e histórico dirigente de la derecha y que actualmente es diputada europea, comparecerá ante la Justicia por una acusación de ese tipo. Contactada el martes por la AFP, que le preguntó si asistiría a la audiencia, respondió: "¡Por supuesto! No voy a perderme esa ocasión". En diciembre de 2010, durante una reunión pública en Lyon, Marine Le Pen, que entonces estaba en campaña por la presidencia del FN, comparó en su discurso las "plegarias de calle" de musulmanes con la ocupación de Francia por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. "Es una ocupación de partes del territorio, de barrios en los que se aplican las leyes religiosas. Esto es una ocupación. No hay tanques, no hay soldados, pero es una ocupación de todos modos, y afecta a las personas", añadió. Le Pen, a quien las encuestas sitúan como posible ganadora de una elección regional en el norte de Francia en diciembre, ha ampliado el alcance y las simpatías por el Frente Nacional desde que asumió el timón del partido en 2011. Desde entonces, expulsó a los extremistas del partido –entre ellos, su propio padre– y tomó medidas enérgicas contra el antisemitismo. El 2 de julio de 2013, el Parlamento Europeo aprobó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, abriendo la posibilidad de una inculpación, pronunciada por la Justicia el 10 de julio de 2014. El 11 de septiembre de ese año, la Fiscalía pidió su comparecencia ante el tribunal correccional. INFOBAE