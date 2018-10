23, Septiembre, 2015 23, Septiembre, 2015 9:06 a.m. 9:06 a.m.

PETRÓLEO pierde $ 1,88 Y QUEDO EN 44,48 DÓLARES

El petróleo cerró en baja el miércoles en Nueva York luego de que Estados Unidos difundiera un informe sobre sus reservas semanales de crudo que no fue bien recibido por parte del mercado. El barril de "light sweet crude" (WTI) para noviembre perdió 1,88 dólares y quedó en 44,48. El mercado inicialmente recibió bien el informe de Estados Unidos en el que reportó una baja de cerca de 2 millones de barriles en sus existencias. Sin embargo en la segunda parte de la sesión, el precio se orientó a la baja. Los datos se presentaban favorables tanto por la caída de las reservas como también por la merma en las existencias de crudo de la terminal de Cushing, que son un factor del precio del WTI, y por subieron dijo el analista Bob Yawger "Sin embargo cuando se mira en detalle el informe se advierte que hay cifras negativas", añadió. "Seguramente lo más importante es que la producción estadounidense aumentó por primera vez en varias semanas", añadió. El informe estadounidense no bastó para alentar al mercado que desde comienzos de mes está muy dubitativo. Los precios oscilan mucho de un día a otro entorno a los 45 dólares. "De momento no hay nada evidente en el mercado mundial", dijeron analistas del Commerzbank antes de conocer el informe estadounidense. Esos analistas resaltaron que fue decepcionante el índice de la actividad manufaturera china divulgado este miércoles. Ese indicador "alimenta las inquietudes por la demanda del segundo mayor consumidor mundial" de crudo, dijeron. afp