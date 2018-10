23, Septiembre, 2015 23, Septiembre, 2015 12:21 p.m. 12:21 p.m.

DESCUBRIERON A UNA DE LAS TELEGRAFISTAS DE AUSCHWITZ

La Justicia alemana procesará a una operadora de radio del nazismo por complicidad en el asesinato de más de 260.000 confinados en el campo de exterminio nazi de Auschwitz (actual Polonia). La Audiencia de Kiel, en el norte de Alemania, informó de la acusación formal presentada por la Fiscalía contra esa mujer, de nacionalidad alemana, quien entre abril y julio de 1944 ejerció como telegrafista en el mayor y más mortífero campo de concentración del Tercer Reich. El proceso se inscribe en la línea de los juicios tardíos abiertos por complicidad con el nazismo tras el caso del ucraniano John Demjanjuk, ex guardia voluntario en Sobibor, que fue condenado en 2011 a cinco años de cárcel. Demjanjuk, que había sido deportado de Estados Unidos a Alemania tras agotar sus abogados todos los recursos legales contra su procesamiento, murió en un asilo de ancianos de Baviera poco después de escuchar su sentencia. A partir de este precedente se reabrieron, en los últimos años, otros casos que anteriormente no habían prosperado por no estar apuntalados en imputaciones de responsabilidad directa en los asesinatos del nazismo. Algunos de estos nuevos sumarios se revelaron poco después impracticables y terminaron siendo sobreseídos, por la avanzada edad y el estado de salud de los procesados, mientras que otros se han saldado con sentencias más bien simbólicas. Entre estos últimos casos se encuentra el del llamado "contable de Auschwitz", el ex miembro de las SS hitlerianas Oskar Gröning, de 94 años, que fue condenado el pasado abril a cuatro años de cárcel por complicidad en la muerte de 300.000 judíos. Ese proceso escribió una nueva página en la historia del Holocausto, porque Groening fue perdonado públicamente por una de las ex prisioneras del campo. INFOBAE