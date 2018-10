DURA DENUNCIA DEL PAPA FRANCISCO ANTE LA ONU POR EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO

Francisco inició su discurso con agradecimientos al secretario general de la ONU; Ban Ki-moon por la invitación a la Asamblea General de la ONU. El Papa ha dicho que su presencia allí le permitía hablar a todos los ciudadanos.

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera", leyó el Papa.

Francisco dedicó parte de su discurso para denunciar lo que consideró "un conflicto silencioso que mata a millones de personas", "El narcotráfico va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y la corrupción, que ha penetrado todos los niveles de la sociedad, generando una cultura paralela que, dijo antes de ser interrumpido por los aplausos de los embajadores presentes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.."Es la quinta vez que un Papa vista la ONU", dijo Francisco, antes de enumerar el listado de sus predecesores. Calificó a la ONU como "la respuesta adecuada" al momento histórico actual. "El poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universales es capaz de, dijo. Luego enumeró los "éxitos comunes" de la organización, como "el desarrollo del Derecho Internacional, la normativa en Derechos Humanos, las operaciones de paz y reconciliación y tantos otros logros en todos los campos de la proyección internacional". "Todos estos logros son luces que contrastan con la oscuridad de los egoísmos colectivos -agregó-. Si hubiera faltada esta actividad internacional la humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades". Francisco tuvo palabras luego para los funcionarios de la ONU fallecidos en las misiones humanitarias de la organización. "Todos los países deben tener una participación y una incidencia real en la institución", agregó Francisco, en referencia al Consejo de Seguridad y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Esto permitiráLos organismos no deben tener una misión asfixiante hacia ellos", sentenció, en el que fue el primer aplauso de su discurso. "Lejos de promover el progreso someten a las naciones a un sistema de mayor pobreza y dependencia", denunció el Papa. "La limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno los suyo significa que ningún grupo humano se puede considerar autorizado a pasar por encima de las otras personas singulares o sus instituciones sociales", dijo entre aplausos. "El panorama mundialr", criticó Francisco. "Hay que consolidar la protección del ambiente, acabando con la exclusión. Ante todo hay que afirmar que existe un verdadero derecho de la vida. Primero porque los seres humanos vivimos en comunión con el ambiente. El hombre aún cuando está dotado de capacidades inéditas, es al mismo tiempo, una porción de ese ambiente", agregó. "El ambiente es un bien fundamental. El hombre no está autorizado a destruirlo. El abuso y la destrucción va acompañado por un imparable proceso de exclusión. Un afán de bienestar material excluye a los débiles, ya sea por tener capacidades diferentes, o porque están privados de los conocimientos técnicos adecuados, o poseen insuficiente influencia política", dijo."Los más pobres son los que más sufren, por un triple motivos: son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben sufrir las consecuencias del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida"Alzo mi voz junto a aquellos que reclaman soluciones. La adopción de la agenda para el desarrollo sostenible en 2030 es una importante señal de esperanza. Espero que París también logre acuerdos" "El mundo reclama medidas concretas para preservar el ambiente natural y resolver cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con su triste realidad de explotación sexual, trabajo esclavo, tráfico de armas, terrorismo y crimen internacional y trata de personas", enumeró. "Es tal el grado de vidas inocentes que va cobrando que tenemos que evitar un nominalismo declaracionista con un efecto tranquilizador en la conciencia", advirtió, en relación a la multitud de acuerdos internacionales que sólo llegan al papel. Hay un doble peligro. Limitarse al ejercicio burocrático de largas enumeraciones de buenos propósitos o creer que una única solución teórica dará respuesta a todos los desafíos. La acción política solo es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial", agregó."Debemos hacer un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos", dijo. "Por eso hay que comprender la distinción natural entre hombre y mujer y el respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Sin el reconocimiento de unos límites éticos el ideal de sacar a las futuras generaciones de la guerra y de promover el progreso social con libertad corre el riesgo de convertirse en algo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para el abuso y la corrupción", dijo. "La guerra es la negación de todos los derechos. SI se quiere un verdadero desarrollo humano se debe continuar con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin, hay que asegurar el imperio del derecho, el recurso a la negociación, al arbitraje, como propone la carta de las Naciones Unidas". "Si se aplica la carta de Naciones Unidas sin segundas intenciones, no como un instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzas resultados de paz"."Las armas de destrucción masiva son un fraude a las Naciones Unidas, que pasarían a ser naciones unidas en la desconfianza. Hay que avanzar hacia una total destrucción de estos elementos", dijo el Papa "El reciente acuerdo en una región sensible de Asia es una prueba de la voluntad política ejercida con sinceridad. Hago acuerdo para que este acuerdo sea duradero y eficaz", dijo en referencia al acuerdo entre lrán y los países occidentales. Su Santidad luego lamentó la situación que se vive "en todo Oriente Medio"; donde los cristianos y todos los que piensan diferente han sido obligados a ver la destrucción de sus casas, de sus lugares de culto, y puestos en la disyuntiva de huir". "Debe haber un examen de conciencia de los que están a cargo de los asuntos internacionales. En casa situación de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, Libia, Sudán del Sur, hay rostros concretos antes que intereses de parte. En las guerras hay seres humanos singulares, hermanas y hermanos nuestros. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando solo se enumeran problemas, estrategias y solucione", advirtió.Luego pidió la unidad de todos los países con una cita a los versos del poema gauchesco Martín Fierro, un clásico de la literatura argentina.Una ovación de pie que duró varios minutos despidió al Papa Francisco tras su discurso en la Asamblea. El Pontífice espero de pie y en silencio el fin de los aplausos, antes de retirarse del recinto. Francisco , que se convirtió el jueves en el primer papa en dirigirse a un pleno del Congreso de los Estados Unidos, tiene previsto este viernesSe espera que el Sumo Pontífice haga hincapié en la, según el Vaticano. Podría referirse también a la desigualdad, el medio ambiente y la persecución religiosa ante su audiencia internacional. FUENTE INFOBAE.