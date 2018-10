25, Septiembre, 2015 25, Septiembre, 2015 4:07 a.m. 4:07 a.m.

ASESINAN ATROZMENTE A JOVEN NICA DE 28 AÑOS EN HONDURAS

Erick Antonio Herrera Sandres, un nicaraguense de 28 años de edad, originario de Jalapa, fue asesinado atrozmente en Honduras, el crimen incluyo mutilación de una mano y un brazo, herida en el cuello que casi provoca la decapitación, hasta le arrancaron un pedazo de carne de uno de sus brazos donde tenía el tatuaje de la imagen de una Virgen, además fue rematado con un arma de fuego. El atroz crimen ocurrió en la comarca Nuevo Paraíso, del municipio de Las Trojas, una región vecina a Jalapa. Según sus familiares, Erick Herrera era residente de la comarca hondureña conocida como Champigny, él trabajaba como jornalero y aún no se explican el motivo por el que le hayan quitado la vida de una manera tan atroz. Así mismo demandaron justicia a las autoridades de Honduras, en medio de gritos y llantos: "Ellos (los asesinos) piensan que este no es un dolor para nosotros. Mi hermano está muerto, y no lo podemos resucitar", clamó una de sus hermanas, que sostenía una cruz ante el féretro del obrero nicaragüense. El joven acostumbraba a viajar a Honduras por la salida de El Porvenir, donde existe un paso legal entre ambos países. “Andaba legal, con todos sus papeles”, agregó otro de sus familiares. El cuerpo de Erick Herrera Sandres fue repatriado la madrugada de ayer, donde lo esperaban sus familiares para ofrecerle las honras fúnebres. Cabe destacar que hace más de un año, otro Jalapeño fue asesinado en otra comarca interfronteriza del vecino país de Honduras, considerado por organismos internacionales como uno de los más violentos del mundo. A inicios del 2015, el ministro de Seguridad de Honduras, Arturo Corrales, dio a conocer que la tasa de homicidios de 2014 en ese país se situó en 66 por cada 100,000 habitantes. Fuente: El Nuevo Diario.