VENDEN ESPERMA Y ÓRGANOS EN CHINA PARA COMPRAR EL NUEVO IPHONE 6S DE APPLE

El iPhone 6S incorporan la tecnología Force Touch Reuters

Las reservas de los 6S y 6S Plus están por superar las 10 millones de unidades Reuters

con un costo aproximado de 1100 dólares, aunque ya hay informes que hay locales que aumentarán ese precio debido al frenesí de los consumidores. Tanta es la desesperación que el diarioafirmó quea cambio de dinero para comprar el nuevo producto. Uno de los hombres que desesperadamente quiere el iPhone 6S, de apellido Wu, reconoció que desea el aparato tecnológico, pero que no tiene suficiente dinero para pagar uno. Es por eso que su amigo Haungque podrían pagar hasta más de 30.000 dólares. Los dos hombresen un hospital en Nanjing.Sin embargo, quien iba a adquirir los órganos no se presentó y Wu pudo repensar su decisión, así que le informó a la policía del plan. De todas formas,, y huyó para no ser localizado. Al ver la desesperación de la población por el iPhone 6s, el Hospital Renji tuvo una brillante idea para la donación de esperma bajo el lemaEl portalafirma que, casi suficiente para cubrir la totalidad del costo del teléfono. FUENTE INFOBAE