25, Septiembre, 2015 25, Septiembre, 2015 9:43 a.m. 9:43 a.m.

COSTA RICA: CANAL 9 DESPIDE A 120 EMPLEADOS

La empresa Canal 9 (AS Media) despidió hoy a 120 personas de su planilla. Juan Diego López, hasta ahora Director del noticiero Hoy de dicha empresa, confirmó la información y señaló que la carta indica que la empresa está dejando pérdidas y que las ventas de publicidad no han logrado levantar. La nota dice “la situación de la industria ocasionada por la caída en la inversión publicitaria ha generado pérdidas a la empresa que no le permiten mantener su programación en vivo al aire, al igual que otros programas que arrojan resultados deficitarios”. La carta de despido entregada hoy a los colaboradores asegura que los empleados serán despedidos con responsabilidad patronal y se les cancelarán todos sus derechos laborales. La nota viene firmada por Ruby Silva, quien se ha desempeñado como Gerente General de canal 9, AS Media. Silva envió un comunicado en el que asegura que “desde hace aproximadamente dos años, la inversión publicitaria en el país empezó a decaer de una forma sostenida, obligando a algunas empresas de comunicación a adoptar medidas para mantener el negocio operando. Por ese motivo se han dado reestructuraciones en varios medios impresos y electrónicos, con la consiguiente pérdida de empleos y cierre de periódicos y programas. En Canal 9 intentamos sostener el ritmo de la compañía aún bajo esas difíciles condiciones, pero llegamos al punto en que las pérdidas que estamos teniendo nos obligan a tomar la triste y no deseada medida de cerrar programas de producción nacional que transmitimos en vivo, como, por ejemplo, el noticiero Hoy, la revista matutina Su Mañana y el Noveno Piso, entre otros“. carta canal 9 El despido se hace efectivo a partir de hoy viernes y el canal continuará operando con “enlatados”, es decir, programas producidos internacionalmente. Con esto se cancelan la revista matutina, los noticieros y todo el resto de la producción nacional. Esta mañana, Yiyo y Choché habían anunciado su salida del canal. Hace algunas semanas, Glenda Peraza y Víctor Carvajal también habían salido de la empresa. crhoy