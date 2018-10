PRIMER INTENTO FALLIDO DE CORONAR EL EVEREST TRAS SISMO DE NEPAL

Un equipo le acompañaría hasta el campo base 2 situado a unos 6.400 metros de altitud, antes de iniciar la ascensión final en solitario.

Un alpinista japonés que intentaba el primer ascenso aldesde el sismo que devastó Nepal en abril anunció finalmente este domingo que abandonaba. Nobuzaku Kuriki, de 33 años, publicó en la red social Facebook a primera hora de la madrugada. Este alpinista, que perdió nueve dedos por congelación durante una tentativa anterior en 2012, era el único en querer ascender al techo del mundo este otoño.Un enorme alud, provocado por un sismo, mató en abril a dieciocho personas. La. La muerte de 16 sherpas nepaleses en un alud en 2014 provocó la suspensión de las ascensiones ese año."Lo intenté con todas mis fuerzas, pero avanzar en una nieve tan profunda me llevó mucho tiempo. Me di cuenta que si continuaba avanzando, no sería capaz de regresar, por lo que he decidido descender", declaró Nobuzaku Kuriki sobre su quinto intento de alcanzar el techo del mundo. Ely generó importantes preocupaciones sobre el futuro del sector turístico de este país del Himalaya. end