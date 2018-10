26, Septiembre, 2015 26, Septiembre, 2015 1:46 p.m. 1:46 p.m.

MADONNA LE DEDICÓ UNA CANCIÓN AL PAPA FRANCISCO

No ha hecho milagros pero parece que el Papa Francisco ha logrado cosas imposibles. Como por ejemplo, que Madonna tenga fe en la Iglesia. Así lo demostró en un show en Filadelfia como parte de su Rebel Heart Tour cuando le dedicó una canción al Sumo Pontífice. "Ya que Popey-Wopey está de camino para acá, le quiero dedicar esta canción a él", dijo en referencia a Francisco y cantó La Vie en Rose de Edith Piaf. Coincidiendo la visitan papal en Estados Unidos con sus shows, bromeó: "El Papa me está acosando. O es un copión o me ama en secreto". "He sido excomulgada de la Iglesia Católica tres veces. Eso demuestra que al Vaticano le importa, mucho. Las reglas son para los tontos. Por eso me gusta este nuevo Papa. Él se ve de mente más abierta", agregó. En esta gira, la artista cuenta con una puesta en escena muy particular: las bailarinas están vestidas de monjas pero aún así derrochan sensualidad. Y además de esta provocación, bailan en unos caños que tienen forma de cruz. Fiel a su estilo, la Material Girl continúa escandalizando pero con una gran simpatía por el Sumo Pontífice. INFOBAE