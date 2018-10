28, Septiembre, 2015 28, Septiembre, 2015 6:12 a.m. 6:12 a.m.

NASA ENCONTRÓ SIGNOS DE AGUA LÍQUIDA SOBRE LA SUPERFICIE DE MARTE

None

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) descubrió signos de agua líquida sobre la superficie de Marte, según anunció este mediodía en una conferencia de prensa desde los cuarteles generales de la agencia en Washington DC. "Esto, creo, da un foco en donde debemos mirar más de cerca", manifestó Alfred McEwen, profesor de Geología Planetaria de la Universidad de Arizona y parte del equipo de la NASA, al New York Times. "Ésa es una detección directa de agua en forma de sales de hidratación", agregó McEwen sobre el estudio que fue publicado en la revista Nature Geoscience. La investigación realizada por la NASA y demás organismos académicos fue hecha sobre la base de imágenes de alta resolución captadas por una cámara de esa agencia espacial. El responsable de la publicación en Nature Geoscience, Lujendra Ojha, confirmó: "Es muy definitivo que hay alguna clase de agua líquida" en Marte. Lo que los científicos tratan de determinar es de dónde proviene ese agua: "Hay dos orígenes básicos del agua: desde arriba o desde abajo". Al tener escasa evidencia de humedad en el terreno, todavía no está claro si ese líquido proviene del aire. La otra posibilidad es que sea de acuíferos subterráneos, congelados durante el invierno y que se derriten durante el verano y que emergen a la superficie, según explicó McEwen. Otra de las imágenes con que la NASA prueba la existencia de signos de agua líquida en la superficie marciana NASA ¿Vida en Marte? Christopher McKay, astrobiologista de la NASA y parte del equipo, cree que el nivel de sal en el líquido encontrado es tan alto que dificultaría la presencia de vida en su interior. Citó en tal sentido al lago Don Juan, en la Antártida, el más salado de la Tierra. "Vuelas sobre él y parece una piscina, pero el agua no tiene nada" de vida. Sin embargo, la posibilidad de hallar algún tipo de vida no fue descartada por todos los científicos. Para David Stillman los cauces de los ríos muestran que hay corrientes, por lo cual el nivel de salitre no es igual en todo su recorrido. INFOBAE