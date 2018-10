28, Septiembre, 2015 28, Septiembre, 2015 11:40 a.m. 11:40 a.m.

ISIS RECLUTÓ A 30.000 COMBATIENTES EXTRANJEROS DESDE 2011

Desde 2011, el grupo yihadista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) sumó a sus filas a más de 30 mil combatientes procedentes de más de cien países, de acuerdo con datos aportados por la Inteligencia de Estados Unidos. Entre los yihadistas reclutados, muchos de ellos provienen de Occidente y más de 250 son norteamericanos. Número que duplica la evaluación realizada por Washington el año pasado. The New York Times consignó que en el informe fueron citados, de forma anónima, funcionarios de Inteligencia y judiciales. Un año atrás el presidente Barack Obama declaró la formación de una coalición internacional para "degradar y en última instancia destruir al Estado Islámico". Pese a los ataques aéreos liderados por las Fuerzas norteamericanas, el informe resalta que esto no ha permitido disminuir el reclutamiento de yihadistas extranjeros. Las potencias occidentales intensifican su ofensiva contra el Estado Islámico "A pesar de los esfuerzos concertados para detener el flujo, hemos fracasado en gran medida para detener a los estadounidenses de viajar al extranjero para unirse a los yihadistas", concluye el informe elaborado por la Inteligencia norteamericana. Además de los ataques aéreos, el Pentágono estableció un programa de 500 millones de dólares para entrenar a los rebeldes sirios que luchan contra el régimen de Bashar al Assad. Según consigna Daily Mail, uno de los pocos factores positivos que dejaron las ofensivas lideradas por Estados Unidos es que ahora, a un año del inicio de las operaciones, el grupo terrorista controla una porción menor de territorio. Sin embargo, aún conserva las principales fortalezas clave en Siria e Irak. Incluso los alcances de los yihadistas también se extendieron, llegando a países como Libia y Afganistán y a la península del Sinaí en Egipto. La publicación de este informe se da en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde los líderes de las principales potencias occidentales manifestaron su preocupación y la necesidad de combatir al Estado Islámico. El domingo, el presidente francés, Francois Hollande, anunció que aviones de combate franceses habían llevado a cabo sus primeros ataques aéreos contra objetivos de ISIS en Siria. INFOBAE