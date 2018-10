EL IPHONE 6S Y 6S PLUS LLEGAN A MÉXICO EL 9 DE OCTUBRE

Apple informó que los iPhone 6s y 6s Plus estarán disponibles en más de 40 países adicionales a partir del 9 de octubre próximo, entre ellos México, llegando a más de 130 naciones a fines de este año. La empresa además vendió “más de 13 millones” de esos nuevos teléfonos en el primer fin de semana en el mercado, según un comunicado difundido este lunes. No precisó la cifra exacta, pero según Reuters el dato ofrecido es un nuevo récord para el producto insignia. La compañía superó un récord previo de 10 millones de iPhones vendidos en el primer fin de semana del 2014, beneficiándose de la integración del mercado chino, donde el lanzamiento del dispositivo fue retrasado el año pasado por temas regulatorios. Analistas esperaban que la compañía vendiera de 12 a 13 millones de teléfonos durante el primer fin de semana. "Las ventas de los iPhone 6s y iPhone 6s Plus han sido fenomenales, superando niveles previos de ventas en un primer fin de semana de lanzamiento en la historia de Apple", dijo Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, en un comunicado. "La retroalimentación de los clientes es increíble y les encanta el sistema 3D táctil y de fotos, y no podemos esperar llevar el iPhone 6s y iPhone 6s Plus a clientes en más países el 9 de octubre", agregó. Los iPhone 6s y 6s Plus llegaron a las tiendas el viernes, dando inicio a un ciclo de ventas que será sometido a escrutinio en busca de señales sobre cuánto atractivo poseen todavía los productos insignia de Apple. La compañía depende fuertemente de la venta de sus iPhones, que generaron casi dos tercios de sus ingresos en el último trimestre. cnnexpasión