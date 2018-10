29, Septiembre, 2015 29, Septiembre, 2015 1:10 p.m. 1:10 p.m.

EL PARTIDO REPUBLICANO BUSCARÁ IMPEDIR QUE BARACK OBAMA LEVANTE LAS SANCIONES CONTRA IRÁN

A pesar de las fuertes presiones para frenar el acuerdo nuclear iraní, los republicanos del Congreso de Estados Unidos no lograron evitar que lo acordado entre las potencias occidentales e Irán siguiera su curso. Sin embargo, ahora lo que buscan es mantener las sanciones contra Teherán. Esta semana, el Partido Republicano instará en la Cámara de Representantes a adoptar un proyecto de ley para prohibir al presidente Barack Obama que retire las sanciones económicas mientras la República Islámica no haya indemnizado a las víctimas norteamericanas de atentados perpetrados por actores presuntamente vinculados al régimen persa. "Los tribunales estadounidenses atribuyeron unos 43.500 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas de atentados iraníes", señaló el republicano Pat Meehan, quien indicó que esa cifra fue establecida en el marco de más de 80 procesos judiciales. Estados Unidos se comprometió a liberar fondos iraníes a cambio de concesiones de Irán en materia de infraestructura nuclear AP "Pese a ello Irán no ha pagado un solo centavo", agregó. El año pasado una corte de apelaciones de Nueva York ordenó al Citibank liberar 1.750 millones de dólares de fondos iraníes para entregar a familiares de las víctimas estadounidenses de un atentado realizado en Beirut, Líbano, en 1983. Si bien el Partido Republicano cuenta con mayoría en las dos Cámaras del Congreso, carece de la mayoría de dos tercios necesaria para impedir que el Poder Ejecutivo implemente la parte que le corresponde a Estados Unidos del acuerdo firmado en Viena, el pasado 14 de julio. La delegación norteamericana, encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acordó liberar fondos iraníes que se encuentran congelados, a cambio de concesiones relacionadas con las infraestructuras nucleares. John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró estar consternado por la posibilidad de que "el presidente pueda levantar las sanciones y devolver a Irán unos 100.000 millones de dólares bloqueados en bancos occidentales, sin antes haber indemnizado a las víctimas del terrorismo iraní". infobae