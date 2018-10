30, Septiembre, 2015 30, Septiembre, 2015 6 a.m. 6 a.m.

PALESTINA DECLARA EL FIN DE LOS ACUERDOS DE PAZ CON ISRAEL

La decisión podría llevar a la cancelación de la cooperación en seguridad que mantienen Israel y la ANP o incluso a la propia disolución de este órgano de gobierno palestino, que fue creado en 1994 en virtud de la firma un año antes de los mencionados acuerdos. "Declaramos que no podemos seguir obligados legalmente por estos acuerdos firmados y que Israel debe asumir todas sus responsabilidades como un poder ocupante, porque el statu quo no puede continuar", dijo Abbas en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. "Nosotros, por nuestra parte, no estamos comprometidos con esos acuerdos e Israel debe asumir la responsabilidad completa por lo ocurrido. Esta es una decisión del Parlamento palestino. Nuestra paciencia ha llegado a un fin", agregó. Abbas dijo también que "ya no es útil gastar en tiempo en negociaciones por el mero hecho de negociar; lo que se requiere es movilizar los esfuerzos internacionales para supervisar un fin de la ocupación en línea con las resoluciones de legitimidad internacional". "Hasta entonces, llamo a las Naciones Unidas a proporcionar protección internacional para el pueblo palestino, de acuerdo con la ley humanitaria internacional. Necesitamos su protección, nos están golpeando desde todos los lados", subrayó. Confirmó, además, que Palestina "continuará sus esfuerzos para acceder a las convenciones y organizaciones internacionales", incluido "como parte estatal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". La bandera La bandera de Palestina fue izada hoy por primera vez en la sede de la ONU, en una ceremonia especial que fue encabezada por el propio Abbas.La bandera palestina fue levantada a las 13.16 hora local (17.16 GMT) en un asta de uno de los jardines del complejo de Naciones Unidas en Nueva York, una ubicación provisional para la ceremonia, a la que asistió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Palestina es un observador permanente de Naciones Unidas. Hasta hace poco sólo podían colocar su bandera los países de pleno derecho, pero el pasado 10 de septiembre la Asamblea General de la ONU cambió esa norma INFOBAE