30, Septiembre, 2015 30, Septiembre, 2015 8:30 a.m. 8:30 a.m.

¿POR QUÉ ESTALLAN LAS PANTALLAS DE LOS SMARTPHONES?

En una habitación repleta de personas, pida que saquen sus teléfonos y encontrará varios con las pantallas rotas. Pese a los avances tecnológicos, las pantallas rotas se han convertido en parte de la vida, siendo la principal causa de daños en los smartphones. En parte, somos responsables. Queremos teléfonos más grandes pero más delgados, una contradicción a los avances sobre fortalecimiento de las pantallas. Queremos teléfonos elegantes: un dispositivo lo suficientemente resistente para soportar las caídas simplemente no va con nuestras expectativas de cómo debe verse y sentirse un smartphone. "La solución sería que los teléfonos se hicieran más grandes y pesados, pero sin una gran innovación o avance tecnológico, será difícil (hacer un teléfono realmente resistente) en el tamaño que la gente quiere", dijo Rick Osterloh, presidente de Motorola. Eso no significa que los teléfonos no se estén volviendo más fuertes. De hecho, dada la frecuencia con la que se utilizan los dispositivos a lo largo del día, en el tránsito, realizando tareas y persiguiendo a los niños, es sorprendente que no haya más pantallas rotas. Los modelos más recientes de las dos principales fabricantes -el iPhone 6s y el 6s Plus de Apple y el Galaxy Note 5 y el S6 Edge Plus de Samsung- mezclan zinc en los marcos de aluminio para lograr resistencia de nivel aeroespacial. Los marcos absorben gran parte del golpe que, de otra forma, hubiera ido al cristal, sin mencionar que es lo que evita que los dispositivos se doblen mientras están en los bolsillos del pantalón. Las pantallas también utilizan vidrio fortalecido con iones. Samsung utiliza Vidrio Gorilla Glass 4 de Corning, que se calienta en un proceso que reemplaza los iones de sodio en la superficie con iones de potasio. Debido a que los iones de potasio son más grandes, se compactan para crear una superficie más resistente, como una armadura que protege el interior. Apple mandó a hacer un vidrio personalizado a Custom, que pasa por dos rondas de intercambio de iones para una mayor fortaleza. Incluso algunos teléfonos de bajo y mediano presupuesto, incluyendo los de Motorola, utilizan actualmente vidrio fortalecido, aunque fabricado con fórmulas más añejas y débiles. Con el vidrio fortalecido, aún se puede perforar la armadura si se aplica suficiente presión, pero es más complicado que con un vidrio normal. Los últimos modelos, más resistentes SquareTrade, que ofrece planes de protección para productos de electrónica de consumo, señaló que si bien las pantallas se suelen romper luego de una ó dos caídas, los últimos modelos de iPhone más recientes y el Note 5 sobrevivieron a 10 caídas desde 1,80 metros (el equivalente a seis pies) en pruebas realizadas la semana anterior, al menos cuando caían con las esquinas. SquareTrade dijo que las nuevas pantallas de iPhone eran más resistentes que las de los modelos del año anterior. Pero en el caso de los tres nuevos modelos, las pantallas se rompieron de inmediato cuando cayeron directamente contra el concreto. Los cristales más fuertes mejoran las posibilidades, pero sigue existiendo un riesgo. Scott Forester, director de innovaciones para Gorilla Glass, dijo que Corning ha logrado varios avances en la resistencia de la mayor parte de las superficies que dañarían el cristal, incluyendo asfalto y concreto. Pero señaló que eso ha quedado contrarrestado por el adelgazamiento del cristal y las pantallas más grandes a lo largo de los años, en respuesta a las demandas del consumidor. "Siempre hay que encontrar un fino equilibrio entre lo práctico y el diseño", comentó Forester. Demasiadas roturas La mitad de los reclamos por daños que recibe SquareTrade se deben a pantallas rotas. Eso no incluye los teléfonos a los que la gente se aferra por no querer pagar los 75 dólares del deducible. Melissa Lefas dejó caer su iPhone 5s algunas veces, pero la pantalla sobrevivió hasta que el teléfono se salió de su mochila mientras cargaba una bolsa con alimentos y se agachó para quitarle el candado a una bicicleta. Cayó sobre una acera de Nueva York hecha de piedra, una superficie ideal para dañar el cristal. "Lo oí y supe que lo había perdido", dijo. "He visto a tantas personas con las pantallas rotas. Sabía que era cuestión de tiempo", agregó. Consciente de las frustraciones de los consumidores con las pantallas quebradas, HTC ofrece un reemplazo gratuito por cualquier daño, incluyendo pantallas rotas, para su modelo HTC One en el primer año. A diferencia de las garantías estándar, se incluyen los accidentes. Aunque para los demás teléfonos, lo mejor es tener una cubierta, un seguro o ambos. INFOBAE