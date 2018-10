GOOGLE REVELÓ LOS TÉRMINOS MÁS BUSCADOS EN INTERNET POR LOS SIRIOS

8:56 a.m.

En las últimas dos semanas lo que más han buscado en internet los habitantes de Siria, país azotado por la guerra y la violencia de ISIS, son los según una investigación de la agencia de noticias árabe Al Jazeera. Otros de los temas más buscados son, en especial a Alemania, cuya canciller, Angela Merkel, había anunciado que su país no deportaría a ningún sirio que solicitara refugio. Las dos principales búsquedas que se generan en Google desde Siria sonEn su huida hacia Europa, miles de refugiados se han enfrentado a las estrictas medidas del gobierno de Hungría para frenar la llegada y el paso de inmigrantes por su territorio. Así, la investigación derevela quey "noticias de Hungría" son otros de los tópicos más buscados por los sirios. Organizaciones humanitarias dijeron a la edición británica del portal Huffington Post que no es de sorprender que las personas estén buscando centros de salud, así como maneras de salir de Siria. Ben Webster, jefe de emergencias de la Cruz Roja británica, explicó alqueProbablemente no les es posible acceder a centros de salud, por lo que buscan tomar el asunto en sus propias manos". Y agregó: "Uno puede comprender completamente por qué la gente quiere salir de esta situación". Advirtió que la situación en Siria es "una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, de esta generación". Por eso, "obviamente, tenemos que saber aprovechar y estirar nuestros recursos, especialmente después de cuatro años de conflicto, pero hacemos lo que podemos", explicó. INFOBAE