LATINOS EN EEUU PRESENTAN MAYORES PROBLEMAS DE SALUD

EL ESTUDIO

CONTRADICCIONES

Mucho estrés

Los inmigrantes latinos con menor tiempo residiendo en Estados Unidos presentan mejores condiciones de salud que los que ya tienen mucho tiempo en ese país. Estos últimos son más propensos a padecer de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, ansiedad y estrés, revelan los resultados preliminares de un estudio que incluyó a 16,415 hispanos, que fue realizado por cuatro universidades estadounidenses y financiado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre y por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Gregory A. Talavera, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, California, y parte del equipo investigador, explicó que“entre más tiempo” pasa un latino“ viviendo en Estados Unidos, más alto es su índice de diabetes y es lo mismo con la presión alta, el estrés y la ansiedad”. Talavera, quien participó en el II Seminario Internacional sobre las Migraciones, realizado en la Universidad Centroamericana (UCA), agregó que los latinos “vienen con buena salud, pero en el medio ambiente de Estados Unidos las cosas cambian: trabajan más, las dinámicas de la familia son más profundas y hay menos apoyo de la familia alrededor de ellos”. “En los datos preliminares aparece que vivir en Estados Unidos es un riesgo para su salud en general”, añadió el investigador. El estudio, denominado “Estudio de la salud de la comunidad hispana”, es el más grande de este tipo realizado hasta ahora en Estados Unidos y ha sido financiado por el Gobierno de ese país con el propósito de entender los problemas de salud que afectan a los latinos.El levantamiento de la información se realizó entre 2008 y 2011 en cuatro comunidades ubicadas en el Bronx, Chicago, Miami y San Diego. Cada una de ellas aportó poco más de 4,000 participantes, divididos entre cubanos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, centroamericanos y sudamericanos.Los latinos participaron en un examen clínico inicial. Un tercio de ellos estaba entre los 18 y 44 años y dos tercios entre 45 y 74 años. No se tomó en cuenta el estatus de los participantes debido a que “si excluimos los que no están documentados no vamos a saber cuál es el estado de la comunidad latina en Estados Unidos”, argumentó Talavera.A criterio de Talavera, “es una paradoja” que pese a que los latinos “tienen más riesgos cardiovasculares, más diabetes, más obesidad, menos acceso a servicios médicos, menos adherencia a sus medicinas y son más pobres, pero su índice de muerte por problemas cardiovasculares, como ataque al corazón o embolia, es menor que en la población en general”. El investigador agregó que se encuentran indagando qué factores influyen para que se presente el fenómeno descrito anteriormente. “Estamos investigando si es un factor de inmigración porque regresan a su país para morir o si hay un beneficio en su apoyo social o su dieta, no sabemos. La única manera de saber es si damos seguimiento a un grupo”, justificó. De acuerdo con el resumen del estudio, “en el grupo de edad más avanzada (de 65 a 74 años de edad) alrededor de tres cuartos tienen dos o más factores perjudiciales” para padecer de problemas cardiovasculares.El profesor de la Universidad Estatal de San Diego, California, Gregory A. Talavera, sostiene que los hispanos tienen niveles de estrés iguales de altos que los estadounidenses, incluso a veces “más”. Según el resumen del estudio, realizado por el investigador, “un número considerable de personas reportó tener alteraciones del sueño” y “otros estudios han mostrado las consecuencias perjudiciales de las alteraciones del sueño en la salud cardiovascular”. “Aunque el porcentaje de participantes con hipertensión (presión arterial alta) no fue excesiva, es significativamente preocupante que muchos participantes no estaban recibiendo tratamiento o no tenían su enfermedad bajo control. Asimismo, en el caso de la diabetes, aproximadamente dos tercios tenían conocimiento de su diabetes, pero menos de la mitad la tenían bajo control”, detalla el resumen del estudio. Uno de los propósitos del análisis es comparar los grupos de latinos viviendo en Estados Unidos, las diferencias que hay entre ellos. En la actualidad se encuentran en la segunda fase. Fuente: END