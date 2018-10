01, Octubre, 2015 01, Octubre, 2015 6:57 a.m. 6:57 a.m.

AL MENOS 10 MUERTOS Y 20 HERIDOS EN TIROTEO EN UNA UNIVERSIDAD DE OREGON

El departamento del Sheriff del Condado Douglas en Oregon está respondiendo a reportes de un tiroteo en curso en el campus del Instituto Superior Técnico de Umpqua en Roseburg, Oregon. Las autoridades dijeron que de acuerdo a información preliminar hay al menos 10 muertos y 20 personas heridas. De los heridos al menos uno fue una mujer que recibió un disparo en el pecho. El oficial Chris Boice le dijo a CNN que "ya no hay un tiroteo activo". y que la persona que abrió fuego ya habría sido capturada, pero no se sabe si está herida. La institución acoge a más de 3.000 estudiantes. Un hospital de la cercanía está listo para empezar a recibir un número no determinado de heridos. Los agentes federales están en camino a la universidad, así como unidades caninas que están buscando explosivos y municiones. CNN EN ESPAÑOL